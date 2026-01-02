  1. Моя Слобода
  4. За год у туляков изъяли более тысячи единиц оружия - Новости Тулы и области - MySlo.ru
За год у туляков изъяли более тысячи единиц оружия

Подразделения охраны отреагировали на более чем 8800 тревожных сигналов.

Фото Росгвардии Тульской области.

Сотрудники ОМОН и СОБР выполнили более 1500 заданий, изъяли свыше 30 единиц нелегального оружия и более 2600 патронов, рассказали в тульской Росгвардии.

Подразделения вневедомственной охраны охраняют более 9 тысяч объектов и около 630 транспортных средств. Они отреагировали на более чем 8800 тревожных сигналов, составили почти 2200 административных протоколов и задержали свыше 2100 нарушителей закона.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы аннулировали почти 380 лицензий, временно изъяли более 920 единиц оружия. Добровольно граждане сдали примерно 590 единиц огнестрельного оружия. Подразделением рассмотрено более 20 тысяч заявлений на получение разрешительных документов.

сегодня, в 18:25 0
Место
Тульская область
Прочее
оружие Управление Росгвардии по Тульской области
