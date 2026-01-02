За год у туляков изъяли более тысячи единиц оружия

Подразделения охраны отреагировали на более чем 8800 тревожных сигналов.

Фото Росгвардии Тульской области.

Сотрудники ОМОН и СОБР выполнили более 1500 заданий, изъяли свыше 30 единиц нелегального оружия и более 2600 патронов, рассказали в тульской Росгвардии.

Подразделения вневедомственной охраны охраняют более 9 тысяч объектов и около 630 транспортных средств. Они отреагировали на более чем 8800 тревожных сигналов, составили почти 2200 административных протоколов и задержали свыше 2100 нарушителей закона.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы аннулировали почти 380 лицензий, временно изъяли более 920 единиц оружия. Добровольно граждане сдали примерно 590 единиц огнестрельного оружия. Подразделением рассмотрено более 20 тысяч заявлений на получение разрешительных документов.