Аномально теплый и темный: синоптики рассказали, каким был декабрь в Туле

Фото Алексея Пирязева.

Среднемесячная температура в декабре 2025 года в Туле составила минус 2,5 градуса, что почти на три градуса превышает климатическую норму. Такая же ситуация наблюдалась годом ранее, когда средняя температура декабря была минус 2,2 градуса, рассказали Myslo синоптики.

Количество осадков оказалось значительно выше обычной нормы: за месяц выпало 48 миллиметров осадков, что составляет около 109% от среднего показателя. Для сравнения, в прошлом году их было вдвое меньше– всего 25 миллиметров.

Продолжительность солнечных дней оказалась существенно ниже положенной нормы. За прошедший месяц солнце светило лишь 17 часов, тогда как обычная норма — 34 часа.

В декабре не были побиты многолетние максимумы и минимумы температуры воздуха.