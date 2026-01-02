В Тульской области оперативно устраняют последствия атаки БПЛА

Специалисты восстановят выбитые окна в домах в Новомосковске и Узловой.

Фото правительства Тульской области.

Заместитель губернатора Тульской области Владимир Цибульский провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ночной атаки беспилотников.

Напомнит, в результате налета в Новомосковске и Узловой произошли частичные повреждения жилого фонда: разбиты стекла окон, в одном доме повреждена крыша. Организована круглосуточная работа оперативного штаба.

Большая часть местных жителей вернулась в свои дома, одна семья временно переселена в пункт временного проживания (ПВР). Ремонтные работы начнутся 3 января.

«Оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме. Ситуация находится на личном контроле Дмитрия Миляева», — сообщили в региональном правительстве.