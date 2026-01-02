  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Новомосковске и Узловой жители получат компенсацию за поврежденное имущество после налета БПЛА - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Новомосковске и Узловой жители получат компенсацию за поврежденное имущество после налета БПЛА

Завтра начнутся восстановительные работы.

В Новомосковске и Узловой жители получат компенсацию за поврежденное имущество после налета БПЛА

В ночь с 1 на 2 января во время отражения атаки украинских беспилотников частично пострадали несколько домов в Новомосковске и Узловой.

Как сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, на месте работали оперативные службы, проведено заседание оперативного штаба по устранению последствий атаки БПЛА.

«Сейчас уже все жители вернулись в свои дома и квартиры, за исключением одной семьи, которая временно размещена в „Доме заботы“. Для исключения попадания осадков закрыт контур кровли пострадавшего МКД. Уже завтра начнутся восстановительные работы.

Также будет восстановлено остекление всех пострадавших домов и выплачена материальная помощь жителям за утраченное имущество», — подчеркнул глава региона. 

Оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:28 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
БПЛА налет компенсация

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области оперативно устраняют последствия атаки БПЛА
В Тульской области оперативно устраняют последствия атаки БПЛА
Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается сильный снегопад с метелью
Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается сильный снегопад с метелью
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.