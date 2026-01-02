В Новомосковске и Узловой жители получат компенсацию за поврежденное имущество после налета БПЛА

В ночь с 1 на 2 января во время отражения атаки украинских беспилотников частично пострадали несколько домов в Новомосковске и Узловой.

Как сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, на месте работали оперативные службы, проведено заседание оперативного штаба по устранению последствий атаки БПЛА.

«Сейчас уже все жители вернулись в свои дома и квартиры, за исключением одной семьи, которая временно размещена в „Доме заботы“. Для исключения попадания осадков закрыт контур кровли пострадавшего МКД. Уже завтра начнутся восстановительные работы.

Также будет восстановлено остекление всех пострадавших домов и выплачена материальная помощь жителям за утраченное имущество», — подчеркнул глава региона.

Оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме.