В 2025 году «Арсенал услуг» установили больше 50 тысяч туляков

Приложение скачивали больше 205 тысяч раз.

В 2025 году «Арсенал услуг» установили больше 50 тысяч туляков
Фото Алексея Пирязева.

За год «Арсенал услуг» установили 51 924 туляка. Общее число скачиваний достигло 205 870, рассказали в министерстве цифрового развития и связи Тульской области. 

Доступные сервисы:

Доктор71
запись к врачу и вызов на дом
льготные рецепты, больничные листы, результаты анализов
история обращений

Решить проблему
сообщения о городских и коммунальных вопросах
контроль статуса и исполнения работ

Дневник71
расписание занятий
оценки, посещаемость, домашние задания

Встроенная почтовая система позволяет ученикам, родителям и педагогам общаться, не выходя за ее пределы.

Мои документы
запись в МФЦ
проверка статуса заявок
информация о загруженности отделений

Оплата
штрафы, госпошлины, ЖКХ
оплата детских садов, кружков и секций

Результаты ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
проверка экзаменационных результатов за текущий год

Функционал «Арсенала услуг» также доступен в мессенджере MAX. Бот объединяет региональные цифровые сервисы:

  • Доктор71
  • Открытый регион
  • Проверка результатов ЕГЭ и ОГЭ.
     

Фотограф:
вчера, в 21:05 0
