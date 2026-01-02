В 2025 году «Арсенал услуг» установили больше 50 тысяч туляков

За год «Арсенал услуг» установили 51 924 туляка. Общее число скачиваний достигло 205 870, рассказали в министерстве цифрового развития и связи Тульской области.
Доступные сервисы:
Доктор71
запись к врачу и вызов на дом
льготные рецепты, больничные листы, результаты анализов
история обращений
Решить проблему
сообщения о городских и коммунальных вопросах
контроль статуса и исполнения работ
Дневник71
расписание занятий
оценки, посещаемость, домашние задания
Встроенная почтовая система позволяет ученикам, родителям и педагогам общаться, не выходя за ее пределы.
Мои документы
запись в МФЦ
проверка статуса заявок
информация о загруженности отделений
Оплата
штрафы, госпошлины, ЖКХ
оплата детских садов, кружков и секций
Результаты ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
проверка экзаменационных результатов за текущий год
Функционал «Арсенала услуг» также доступен в мессенджере MAX. Бот объединяет региональные цифровые сервисы:
- Доктор71
- Открытый регион
- Проверка результатов ЕГЭ и ОГЭ.