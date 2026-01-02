В 2025 году «Арсенал услуг» установили больше 50 тысяч туляков

Приложение скачивали больше 205 тысяч раз.

Фото Алексея Пирязева.

За год «Арсенал услуг» установили 51 924 туляка. Общее число скачиваний достигло 205 870, рассказали в министерстве цифрового развития и связи Тульской области.

Доступные сервисы:

Доктор71

запись к врачу и вызов на дом

льготные рецепты, больничные листы, результаты анализов

история обращений

Решить проблему

сообщения о городских и коммунальных вопросах

контроль статуса и исполнения работ

Дневник71

расписание занятий

оценки, посещаемость, домашние задания

Встроенная почтовая система позволяет ученикам, родителям и педагогам общаться, не выходя за ее пределы.

Мои документы

запись в МФЦ

проверка статуса заявок

информация о загруженности отделений

Оплата

штрафы, госпошлины, ЖКХ

оплата детских садов, кружков и секций

Результаты ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ

проверка экзаменационных результатов за текущий год

Функционал «Арсенала услуг» также доступен в мессенджере MAX. Бот объединяет региональные цифровые сервисы: