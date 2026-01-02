Тулякам рекомендуют не позволять «дивану захватить» себя в новогодние праздники

Фото freepik.com.

Новый год традиционно ассоциируется с долгожданным отпуском и возможностью полноценно отдохнуть после тяжелого года. Однако многие забывают, что чрезмерное увлечение лежанием на диване и застольями негативно отражается на физическом состоянии и настроении.

Медики подчеркивают важность поддержания активности и здорового образа жизни даже в период зимних каникул. По мнению врачей, проведение всех праздников исключительно лежа перед телевизором грозит ухудшением общего состояния организма, включая проблемы с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом.

Специалисты настоятельно рекомендуют избегать чрезмерного употребления пищи и алкогольной продукции. Важно соблюдать умеренность в еде и выбирать здоровые альтернативы традиционным блюдам. Альтернативой алкоголю могут стать свежевыжатые соки, компоты и травяные чаи, способствующие поддержанию водного баланса и снижению риска набора лишнего веса.

Помимо правильного питания, врачи предлагают включить активный отдых в повседневный распорядок праздничных дней. Простые прогулки на свежем воздухе, занятия зимними видами спорта, семейные походы станут полезными и увлекательными способами времяпрепровождения.

Тем, кто привык регулярно заниматься спортом, рекомендуется продолжать тренировки даже в течение праздника. Йога, пробежки, танцы позволят сохранять форму и энергию в течение праздников.