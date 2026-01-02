Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается сильный снегопад с метелью

Фото Алексея Пирязева.

В ближайшие часы с сохранением до утра 3 января на территории Тульской области ухудшится погода: выпадет снег, местами интенсивный, возможны сильные порывы южного ветра скоростью до 16 метров в секунду, снежные заносы на дорогах и гололедица.

Утром 3 января в некоторых районах возможен гололед и мокрый снег.

ГУ МЧС России по Тульской области рекомендует избегать шатких строений и домов с ненадежной крышей. Автовладельцам советуют соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию между машинами и по возможности воздерживаться от поездок. Машины лучше парковать вдали от деревьев и ненадежных конструкций.

Единый номер вызова экстренных служб: 112.