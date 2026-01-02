Чаще всего туляки обращаются в больницы с симптомами ОРВИ и температурой

Фото правительства Тульской области.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин проверил работу медицинских учреждений в Алексинском, Заокском и Ясногородском районах. В частности поликлиники, работающие в обычном режиме приема пациентов терапевтами и педиатрами, а также оказание помощи на дому.

Сергей Мухин ознакомился с условиями приёма больных, обсудил вопросы соблюдения санитарных требований и организации потока пациентов. Основными жалобами являются повышенная температура тела и ОРВИ, а также плановый осмотр хронически больных, сообщили в региональном правительстве.

По словам министра, медпомощь доступна в любое время праздников: обращаться за консультациями следует при первых признаках заболевания, не занимаясь самолечением.

График работы тульских больниц в новогодние праздники можно посмотреть по ссылке. Скорая помощь региона работает в штатном режиме.