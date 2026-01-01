  1. Моя Слобода
За год тульские огнеборцы потушили более 3850 пожаров и спасли более 1300 человек

В региональном главном управлении МЧС России подвели итоги 2025 года.

Фото Артема Жильцова

Согласно официальной статистике, за прошлый год спасатели потушили более 3850 пожаров, на которых спасли более 250 человек и свыше 1050 эвакуировали. Были ликвидированы последствия свыше 1280 ДТП, на которых спасено более 1000 человек.

За год сотрудники МЧС выезжали на 35 происшествий на воде, было спасено два человека. При ликвидации последствий 3 чрезвычайных ситуаций в регионе были спасены 59 человек.

Береги себя и своих близких и помните: спасатели всегда первыми придут на помощь. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий немедленно звоните по телефонам: 01, 101 или 112.

Фотограф:
вчера, в 21:04
