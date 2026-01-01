В Тульской области назначены двое новых судей

В документе, датированном 29 декабря, сказано, что на должность судьи Тульского областного суда назначена Ульяна Викторовна Слукина.
А обязанности судьи Киреевского районного суда Тульской области будет исполнять Светлана Андреевна Лазаренко.
Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин.
В документе, датированном 29 декабря, сказано, что на должность судьи Тульского областного суда назначена Ульяна Викторовна Слукина.
А обязанности судьи Киреевского районного суда Тульской области будет исполнять Светлана Андреевна Лазаренко.
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте