Тульскую область могут атаковать дроны 1 января

1 января в 15.25 в Тульской области объявили угрозу атаки беспилотников. О ней сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее в новогоднюю ночь над территорией региона были сбиты 23 БПЛА. Обломки повредили фасад и забор в частном доме в Большой Туле.
В регионе объявлена опасность БПЛА
