Тульская область готова оказать помощь пострадавшим в Херсонской области

Губернатор Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи с трагедией на побережье.

Тульская область готова оказать помощь пострадавшим в Херсонской области

В новогоднюю ночь три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Херсонской области. Погибли 24 человека, пострадали более 50.

«Женщины, дети. Удар по месту, где люди встречали Новый год. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура», — сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Тульский губернатор Дмитрий Миляев выразил соболезнования херсонцам.

«Тульская область скорбит вместе с Херсонской областью. Соболезнования семьям погибших. Искренние соболезнования семьям погибших. Пострадавшим жителям — скорейшего выздоровления. Туляки готовы оказать необходимую помощь».

сегодня, в 14:50 0
