«Меньше обещать – больше делать и быть счастливыми»: туляки на «Забеге обещаний» поделились планами на 2026-й

В первый день года на площади Ленина состоялся «Забег обещаний», который собрал 300 бегунов из 8 регионов России.

Начать год активно, чтобы зарядиться позитивом и обязательно добиться всех поставленных целей — для этого туляки и гости города собрались в центре Тулы 1 января на традиционный забег. Для них мороз не стал преградой на пути к мечте.

Альбина Чурикова:

— Бегать 1 января — это наша традиция уже несколько лет. В прошлом году обещала финишировать на всех стартах, как можно меньше болеть и быть счастливыми — все это удалось. Поэтому на 2026-й даем себе такое же обещание. Продолжим наслаждаться жизнью!

Татьяна Агаркова:

— В "Забеге обещаний" участвую первый раз. Горжусь собой, что преодолела себя и, несмотря на мороз, пришла на старт. Я себе пообещала в наступившем году быть счастливой, и я ею обязательно буду! Делать то, что я люблю и любить то, что делаю!

Ульяна Беляева:

— В 2025-м начала 1 января свой первый беговой год в компании самого лучшего клуба «Первый тульский беговой». И теперь надеюсь, что 2026-й будет таким же ярким и красочным, как предыдущий, и завершится марафоном в Москве.

Сергей и Антон Романовы:

— Мы с братом любим здоровый образ жизни. Но в забеге 1 января участвуем первый раз. Пришли, чтобы набраться позитива и энергии на весь год. У нас запланировано очень много всего на этот год. Обещаю вести себя хорошо, жить дружно и реализовать все планы на 2026-й год. Брат обещает обретать всё большую и большую гармонию.

Участники забега преодолели дистанцию 2,5 км. Каждый получил специальный номер, на котором написал свое обещание на 2026 год. Самому юному участнику 9 лет, а самому опытному — 78 лет.

На финише бегунов ожидал горячий чай с пирогами.