Лёгкий завтрак и созвон с близкими: тульский психолог рассказала, каким должно быть 1 января

Несколько простых советов, которые помогут сделать первый день года продуктивным и расслабляющим.

Фото: freepik.com

По словам клинического психолога Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н.П. Каменева Юлии Курачиновой, 1 января стоит использовать для восстановления, рефлексии и планирования.

– Проснитесь без спешки и позвольте себе выспаться: чтобы утреннее солнце не будило вас раньше времени, плотно задерните шторы – так вы проснётесь естественно, без будильников и телефонных звонков. Начните день с 10-15 минут медитации, чтобы привести в порядок мысли и эмоции, настроиться на позитив, – сказала специалист.

Юлия Владимировна напомнила. что небольшая утренняя зарядка или контрастный душ окончательно разбудят тело и улучшат настроение за счёт выработки эндорфинов. Завтрак лучше сделать лёгким, но питательным (каша или омлет) и отказаться от тяжёлых майонезных салатов. Важно пить больше воды для восстановления жидкостного баланса.

Полезно выделить время для фиксации целей и желаний на предстоящий год, включив в список личные, финансовые и профессиональные планы, а также проанализировать прошедший год: отметить положительное, извлечённые уроки и то, что хочется изменить.

Время, проведённое с семьёй или друзьями, укрепляет эмоциональные связи, а звонок тем, кто может быть одинок в этот день, приносит пользу как собеседнику, так и самому звонившему. Вечер стоит посвятить расслаблению – полежать в тёплой ванне, послушать музыку или посмотреть любимый фильм. Очень важно лечь спать в разумное время, чтобы восстановить биологические ритмы и начать год спокойно и осознанно.

 

1 января, в 12:02 +1
Событие
1 января советы психолога первый день года
Место
Тульская область Тула
