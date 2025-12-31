Тулякам напомнили об ответственности за использование пиротехники

Покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках, имеющих всю необходимую разрешительную документацию. Покупка таких изделий на стихийных уличных рынках не гарантирует качество продукции и безопасность её использования. В соответствии со ст. 14.1 КоАП РФ и 14.2 КоАП РФ осуществление незаконной предпринимательской деятельности и продажи товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, влечет наложение штрафов с конфискацией предмета правонарушения на граждан, должностных и юридических лиц.

При покупке пиротехнических изделий важно обращать внимание на наличие сертификационного знака, информации о сроке годности, рекомендаций по применению, хранению и утилизации. Данные сведения необходимо внимательно изучить прежде, чем приобрести продукцию и в дальнейшем её использовать. Применение пиротехники должно осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

В любое время суток запрещено применять пиротехнику на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, вблизи линий электропередач; на территории жилых зон, во дворах многоквартирных домов, детских и спортивных площадках; на сценических площадках и стадионах; на территориях образовательных и медицинских учреждений, санаторно-курортных организаций; в местах массового скопления людей (за исключением специально отведенных для этого площадок в каждом населенном пункте). За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ, 20.8 КоАП РФ.

В случае, если использование привело к причинению значительного вреда здоровью или имуществу, нарушителю может грозить и уголовная ответственность. В случае нарушений подростками, не достигшими 14-летнего возраста, к ответственности будут привлечены родители или законные представители.