Как Тула отметит Новый год: афиша 

Напомним, что транспорт будет ходить в областной столице до 3 ночи.

Опубликована афиша празднования новогодней ночи в Туле. Напомним, что массовых мероприятий, как и фейерверка, не будет. Вместо этого на площади Ленина обустроят световые фонтаны.

31 декабря с 22.00 до 1.00 1 января на площади Ленина пройдет трансляция поздравления Президента РФ, а затем новогодних концертно-развлекательных программ.

На стенде национального центра «Россия» (ул. Советская, 1/1) туляков и гостей областной столицы ждет новогодняя программа. Начало праздника — в 22:00. Всех будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.

Гости праздника смогут принять участие в увлекательных викторинах и выиграть призы, насладиться яркими выступлениями танцевальных коллективов и музыкальных исполнителей, а также окунуться в атмосферу новогодней ярмарки товаров местных производителей.

