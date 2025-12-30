За год в Тульской области расселили более 5300 кв. м аварийного жилья

Из нацпроекта на эти цели направили более 600 миллионов рублей.

Фото Алексея Пирязева.

В 2025 году 325 семей из разных городов и районов Тульской области переехали в новые комфортные квартиры. За год в регионе расселили более 5300 кв. м аварийного жилья, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Сейчас активно строятся новые современные дома для переселенцев в Новомосковске и мкр-не Северо-Задонск города Донского. В следующем году еще 360 семей получат новые уютные квартиры. Для этого будут дополнительно расселять порядка семи тысяч квадратных метров ветхого жилья.

На эти цели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» направлено 688,5 миллиона рублей.