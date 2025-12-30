Владимир Путин отметил заслуги туляков

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» награждены Алексей и Татьяна Лосевы.

Медалью ордена «Родительская слава» награждены Владимир и Елена Денисовы.



Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина Татьяне Максименко.



Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главному врачу Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области Виктории Болдыревой и старшей медицинской сестре Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина Маргарите Веденеевой.