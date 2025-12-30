В Заречье прошёл новогодний турнир по дзюдо

В нём приняли участие юные спортсмены в возрасте от 7 до 14 лет.

Фотографии предоставлены ДЮСК "Чемпион"

В детско-юношеском спортивном клубе «Чемпион» состоялись традиционные новогодние соревнования по дзюдо среди новичков от 7 до 14 лет. Турнир прошел в рамках проекта «Чемпионом можешь ты не быть, но здоровым быть обязан - 5», реализованном при поддержке Фонда президентских грантов.

Более 180 дзюдоистов продемонстрировали свои знания и навыки в турнирных поединках. По сложившейся традиции, соревнования посетили начинающие спортсмены из общества «Динамо», спортшколы олимпийского резерва «Юность» и спортивного клуба «Дзюдо-Тула».

Праздничным завершением соревнований стала новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также вручение сладких подарков от депутата областной Думы Дмитрия Андросова.

– Все участники соревнований получили грамоты и медали в соответствии с занятыми местами, – рассказа руководитель клуба «Чемпион» Виталий Корякин. – Наша главная цель – не только показать ребятам, что такое дзюдо, но и предоставить им возможности для самореализации.

Такие внутренние соревнования – отличный старт для новичков. Искренне надеюсь, что в следующем году те, кто сегодня получил свои первые награды, обязательно проявят себя на городских, областных и межрегиональных соревнованиях!