Тульский фермер получил предостережение за гуляющих на свободе животных

Кроме того, запасы корма у него хранились прямо на улице.

Фото freepik.com.

В декабре 2025 года специалисты Россельхознадзора проверили хозяйство жителя Тульской области, который держит птицу, голубей и мелкий скот. Выяснилось, что хозяйством допущены нарушения санитарных норм:

Скот свободно гуляет по всему участку, хотя должна быть выделенная огражденная площадка для выпаса.

Запасы корма (сено и солома) хранятся прямо на улице, а не под крышей.

У входа в помещения для животных отсутствует специальный коврик для обеззараживания обуви.

Эти нарушения нарушают Закон «О ветеринарии» и правила содержания сельскохозяйственных животных. Фермер получил предостережение. Ему необходимо устранить выявленные проблемы.