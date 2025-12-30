  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский фермер получил предостережение за гуляющих на свободе животных - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульский фермер получил предостережение за гуляющих на свободе животных

Кроме того, запасы корма у него хранились прямо на улице.

Тульский фермер получил предостережение за гуляющих на свободе животных
Фото freepik.com.

В декабре 2025 года специалисты Россельхознадзора проверили хозяйство жителя Тульской области, который держит птицу, голубей и мелкий скот. Выяснилось, что хозяйством допущены нарушения санитарных норм:

  • Скот свободно гуляет по всему участку, хотя должна быть выделенная огражденная площадка для выпаса.
  • Запасы корма (сено и солома) хранятся прямо на улице, а не под крышей.
  • У входа в помещения для животных отсутствует специальный коврик для обеззараживания обуви.

Эти нарушения нарушают Закон «О ветеринарии» и правила содержания сельскохозяйственных животных. Фермер получил предостережение. Ему необходимо устранить выявленные проблемы.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
30 декабря, в 12:32 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
сено скот Россельхознадзор
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!
Жизнь Тулы и области
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!
сегодня, в 00:01, 0 22 16
Тест: угадай советский мультик по Деду Морозу!
Тесты
Тест: угадай советский мультик по Деду Морозу!
вчера, в 16:16, 50 8103 2
В Богородицке гадалка вытрясла с клиентки более 3 млн за «откуп» души: суд огласил приговор
Дежурная часть
В Богородицке гадалка вытрясла с клиентки более 3 млн за «откуп» души: суд огласил приговор
вчера, в 21:21, 28 475 -1
Тулякам напомнили об ответственности за использование пиротехники
Жизнь Тулы и области
Тулякам напомнили об ответственности за использование пиротехники
вчера, в 17:17, 33 1211 -3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Полис ОМС при переезде в другой город: как получать медпомощь в полном объеме
Полис ОМС при переезде в другой город: как получать медпомощь в полном объеме
Благотворительная акция «Елка желаний»: «Оргсинтез» исполняет заветные мечты
Благотворительная акция «Елка желаний»: «Оргсинтез» исполняет заветные мечты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.