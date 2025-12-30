Тульский фермер получил предостережение за гуляющих на свободе животных

В декабре 2025 года специалисты Россельхознадзора проверили хозяйство жителя Тульской области, который держит птицу, голубей и мелкий скот. Выяснилось, что хозяйством допущены нарушения санитарных норм:
- Скот свободно гуляет по всему участку, хотя должна быть выделенная огражденная площадка для выпаса.
- Запасы корма (сено и солома) хранятся прямо на улице, а не под крышей.
- У входа в помещения для животных отсутствует специальный коврик для обеззараживания обуви.
Эти нарушения нарушают Закон «О ветеринарии» и правила содержания сельскохозяйственных животных. Фермер получил предостережение. Ему необходимо устранить выявленные проблемы.