Роспотребнадзор открыл горячую линию для туляков, планирующих провести праздники в тропиках

Специалисты расскажут, как защитить себя от инфекционных заболеваний во время туристических поездок.

ВУправлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» до 11 января проходит горячая линия по вопросам профилактики инфекционных заболеваний при организации поездок в страны с тропическим и субтропическим климатом во время новогодних праздников.

Все желающие смогут получить подробную консультацию по вопросам  вакцинации, необходимой для зарубежных поездок, профилактике инфекционных заболеваний во время заграничного отдыха и соблюдения правил санитарно‑эпидемиологической безопасности при посещении стран с повышенным риском.

Звонки принимаются круглосуточно по телефону: 8(4872)31-28-79.

 

30 декабря, в 20:50 0
Событие
горячая линия Управление Роспотребнадзора по Тульскй области профилактика заболеваний отдых за рубежом
Место
Тульская область
