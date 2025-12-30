Роспотребнадзор открыл горячую линию для туляков, планирующих провести праздники в тропиках

Специалисты расскажут, как защитить себя от инфекционных заболеваний во время туристических поездок.

ВУправлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» до 11 января проходит горячая линия по вопросам профилактики инфекционных заболеваний при организации поездок в страны с тропическим и субтропическим климатом во время новогодних праздников.

Все желающие смогут получить подробную консультацию по вопросам вакцинации, необходимой для зарубежных поездок, профилактике инфекционных заболеваний во время заграничного отдыха и соблюдения правил санитарно‑эпидемиологической безопасности при посещении стран с повышенным риском.