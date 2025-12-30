  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Роспотребнадзор назвал обстановку с гриппом в Тульской области стабильной - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Роспотребнадзор назвал обстановку с гриппом в Тульской области стабильной

За неделю заболел 281 человек.

Роспотребнадзор назвал обстановку с гриппом в Тульской области стабильной
Фото Алексея Пирязева.

Роспотребнадзор по Тульской области следит за обстановкой с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе. Так, за неделю специалисты зарегистрировали 7418 случаев гриппа и ОРВИ, что на 4,5% ниже уровня предыдущей недели.

Из них 281 случай гриппа. Все случаи гриппа лабораторно подтверждены.

«В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями при регистрации более 20% отсутствующих по причине заболеваний ОРВИ в классе/школе образовательный процесс приостанавливается», — отметили в ведомстве. 

В целом эпидемическая ситуация соответствует сезонному подъему заболеваемости.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
30 декабря, в 11:35 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
шрипп орви Роспотребнадзор
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!
Жизнь Тулы и области
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!
сегодня, в 00:01, 0 22 16
Тест: угадай советский мультик по Деду Морозу!
Тесты
Тест: угадай советский мультик по Деду Морозу!
вчера, в 16:16, 50 8103 2
В Богородицке гадалка вытрясла с клиентки более 3 млн за «откуп» души: суд огласил приговор
Дежурная часть
В Богородицке гадалка вытрясла с клиентки более 3 млн за «откуп» души: суд огласил приговор
вчера, в 21:21, 28 475 -1
Тулякам напомнили об ответственности за использование пиротехники
Жизнь Тулы и области
Тулякам напомнили об ответственности за использование пиротехники
вчера, в 17:17, 33 1211 -3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Не пытайтесь покинуть Харино: владелица земли удерживает жителей деревни «в заложниках»
Не пытайтесь покинуть Харино: владелица земли удерживает жителей деревни «в заложниках»
Такая красивая новогодняя Тула! Фоторепортаж из центра города
Такая красивая новогодняя Тула! Фоторепортаж из центра города
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.