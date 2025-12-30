Роспотребнадзор назвал обстановку с гриппом в Тульской области стабильной

Фото Алексея Пирязева.

Роспотребнадзор по Тульской области следит за обстановкой с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе. Так, за неделю специалисты зарегистрировали 7418 случаев гриппа и ОРВИ, что на 4,5% ниже уровня предыдущей недели.

Из них 281 случай гриппа. Все случаи гриппа лабораторно подтверждены.

«В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями при регистрации более 20% отсутствующих по причине заболеваний ОРВИ в классе/школе образовательный процесс приостанавливается», — отметили в ведомстве.

В целом эпидемическая ситуация соответствует сезонному подъему заболеваемости.