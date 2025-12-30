Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!

Татьяна Алексеева, гендиректор ООО «Слобода»:

Наступающий год — Год Лошади, доброго, сильного и доверчивого животного. Пусть Огненная Лошадь принесет вам энергию для движения вперед и мудрость, чтобы вовремя остановиться, смелость быть собой и внутреннюю силу.

Желаю вам в новом году жить в гармонии — с собой и окружающим миром. Делать то, что хочется. И чтобы на все хватило время: почитать книгу, покататься на коньках и лыжах, слепить снеговика или «нарисовать» снежного ангела, потанцевать с друзьями и навестить родителей.

И попробуйте не спешить — чтобы заметить, как волшебно падают снежинки, как искрится на солнце снег, как искренне улыбаются близкие в ответ на вашу улыбку. Берегите это чувство радости и живого тепла внутри себя. Пусть оно станет вашим ориентиром на весь год. И тогда мир обязательно ответит вам тем же.

Юлия Королева, шеф-редактор Myslo:

— А год-то пролетел! Заметили? И пора подводить итоги, желать, мечтать и действовать!

Говорят, «не важно, где мы, важно кто мы!» И это действительно так. Но где мы — тоже важно, потому что мы — на Myslo! Спасибо, что вы с нами. Будьте счастливы!

Лариса Тимофеева, шеф-редактор «Слободы»:

— Мы встречаем Новый год, словно открываем новую книгу, полную ярких страниц, неожиданных приключений и волшебных мгновений. Пусть каждый день 2026 года будет как звездопад — сверкающим и полным желаний, которые обязательно сбудутся! Пусть в вашем доме царит чудо, улыбки будут искренними, а сердце — наполнено теплом и любовью. Создавайте свою уникальную сказку, наполняйте ее радостью, счастьем и свежими идеями! С Новым годом!

Сергей Коваленко, руководитель портала Myslo.ru

– Дорогие портальцы, я тут подсчитал, это 13-е поздравление редакции с Новым годом в котором я участвую. Дай бог еще столько же. Шикарной компанией собрались. Надеюсь в новом году не убудет. Желаю всем нам окончательно не уйти в стратосферу духа. И если мир несправедлив, то всё равно нужно жить и радоваться, что не сидишь в вонючей камере, а идёшь на свадьбу. Не торгуем квасом на мыльной горе, и то слава богу. Простите что путано. Переел шубы. Все еще будет! Ваше здоровье. 🥂

Алексей Герасимов, модератор Myslo:

— Ну что, все офигели от того какие сюрпризы этот год подкидывал? То одно, то другое, и вот уже пора подводить итоги. И главный итог такой — вы лучшие комментаторы на свете! Ваше участие превращает это пространство в нечто большее, чем просто площадку для обсуждений. Не совру, если скажу, что здесь есть ДУША — потому что есть вы.

На каникулах предлагаю отключить наконец суету и включить на максимум новогоднее настроение, слепить снеговика с лицом начальника (шутка, но кто знает…), навестить родных, собраться с друзьями. С праздником! Да пребудет с вами новогоднее настроение!

Анастасия Селезнева, корреспондент:

— Астрологи говорят, в 2026 году тяжелая планета Сатурн, наконец-то, покинет многие знаки зодиака после 29-летней тирании. Надеюсь, тогда мы точно заживем и вздохнем с облегчением. Желаю вам, дорогие читатели, все еще загадывать желания на падающие звезды и верить в чудеса. Иногда они все-таки случаются!

С наступающим Новым годом и Рождеством!

Леонид Почекин, вечерний редактор:

— Вжух! Очередные 365 дней с топотом пронеслись мимо нас, сломя голову, и улетели в вечность… Впереди — новая страница и новые строки. Многое из того, что случилось с нами в 2025 году, раньше казалось всем абсурдным и несбыточным. И, наверное, ключевое, чему все мы за этот год научились — не удивляться, не бояться, приспосабливаться и адаптироваться.

Желаю, чтобы эти важные и полезные знания и навыки в 2026 году нам больше не пригодились — в самом хорошем смысле этого слова. Пусть те, кого ждут родные и близкие, вернутся домой целыми и невредимыми. Пусть ночи будут спокойными и безмятежными, а каждый день приносит в этот мир частичку тепла и добра. Будьте здоровы и счастливы, дорогие читатели! Пусть всё хорошее обязательно сбудется, а плохое — поскорее забудется. С Новым годом!

Елена Адова, корректор:

Друзья! Стремительно пролетел еще один год. Кажется, даже быстрее, чем обычно…

Ну и ладно, пусть в нем останутся все неприятные моменты, а в новый год мы с вами возьмем только любовь, позитив и удачу! Пусть все получится! Берегите себя и своих близких изо всех сил!

Счастья всем, мира, добра и, как всегда, хороших новостей!

С праздником! С НОВЫМ 2026 ГОДОМ!

Алексей Пирязев, фотожурналист:

— С каждым новым годом сложнее понять, зачем и почему мы находимся в этих кожаных скафандрах, но может так даже интереснее. Потому, желаю беречь и охранять этот интерес от всяческих внешних и внутренних бурь.

Сергей Бирюк, автор Myslo:

— Дорогие, горячо любимые и глубокоуважаемые читатели!

Старый год прошел — и его место, как всегда, занимает новый, молодой. Помню, как в детстве у нас на кухне висел отрывной календарик с анекдотами, крылатыми выражениями и праздниками. Каждый Новый год календарь «худел», но 1 января он, как сказочная птица Феникс, возрождался из пепла — взрослые вешали на стену новый календарь, пухленький и пахнущий свежей типографской краской, на Новый год… И жизнь продолжалась — снова были дни рождения, важные семейные события, шумные праздничные застолья и веселые каникулы. Воспоминания всегда согревают душу — особенно новогодние, пахнущие мандаринами, конфетами и елкой!

…Многое изменилось с тех пор, а Новый год остался прежним. Желаю всем вам, чтобы в новом году все самое хорошее ждало нас впереди, а все невзгоды остались в прошлом! И чтобы ваш персональный отрывной календарик, как в нашем счастливом детстве, был полон веселых праздников, радостных и солнечных дней! А еще желаю всем провести эти новогодние каникулы вместе с дорогими и близкими сердцу людьми!

P. S. И — я не был бы собой, если б не приписал это: дорогие друзья, пожалуйста, оцените наши праздничные поздравления, нажав на «+» над красной плашкой!

И будет нам всем счастье и удача в новом 2026-м году!









Ирина Игнатьева, журналист Myslo, админ канала «Первомайка»:

— Тулячку много для счастья не надо! Желаю, чтобы в городе починили ливневки, и город перестал превращаться в море после летнего дождя. (Хоть и плавающие на сапах люди по затопленному городу — прекрасный инфоповод, собирающий много реакций!)

Чтобы Тула была красивой не только в центре, но и в Криволучье, Глушанках, Мясново и других отдаленных районах. Чтобы трамваи не сходили с рельсов, а лайны были посвободнее с утра. А, ну и люди, которые в них едут по утрам, были добрее, а не толкали и не обзывали друг друга. В остальном, я считаю у нас все хорошо — уже нет ни одной проблемы, с которой мы не смогли бы справиться. У нас стальные нервы — мы уже не боимся ни ракет, ни беспилотников, ни отсутствия интернета.