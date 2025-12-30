  1. Моя Слобода
  Плюшкины в Узловой: прокуратура нашла опасную антисанитарию в квартирах маневренного фонда
Плюшкины в Узловой: прокуратура нашла опасную антисанитарию в квартирах маневренного фонда

Глава администрации получил представление.

Фото прокуратуры Тульской области.

Проверка прокуратуры показала, что некоторые жилые дома в Узловой находятся в плохих условиях и опасны для жизни. Эти квартиры расположены на улицах Беклемищева, Пушкина, квартале 50 лет Октября и Заводской.

«В жилых помещениях допущены нарушения требований пожарной безопасности в виде эксплуатации электропроводки с видимыми нарушениями изоляции, розеток с повреждениями», — отметили в пресс-службе ведомства. 

Глава администрации получил представление. Двух должностных лиц привлекли к административной ответственности. 

30 декабря, в 13:32
Место
Тульская область
Прочее
прокуратура Тульской области антисанитария плюшкины
