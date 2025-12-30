Куда туляки могут обратиться в случае ЧП во время новогодних праздников

- Тулагорсвет — 36-42-75;
- Тулатеплосеть — 42-53-23; 42-53-21;
- Тулагорводоканал — 42-53-34; 42-53-26;
- Тульские городские электрические сети» — 74-93-50;
- «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» — 33-66-12;
- Тулагоргаз — 04, 104, 004, 25-36-04;
- «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора — 23-02-90.
- Единая дежурно-диспетчерская служба: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).
Телефоны аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний
- УК № 1, генеральный директор Серьянова Тамара Ивановна, 56-54-54.
- УК «Альфа», генеральный директор Назаров Роман Анатольевич, 8-953-955-07-55.
- УК «Аксиома», генеральный директор Косасчева Юлия Олеговна, 56-54-54.
- УК «Апрель-Менеджмент», генеральный директор Савинов Олег Алексеевич, 73-01-08.
- УК «Аврора», генеральный директор Порхаев Эдуард Дмитриевич, 56-54-54.
- УК «Арсенал», генеральный директор Хамматов Саид Рафикович, 56-54-54.
- УК «Базис», генеральный директор Порхаев Эдуард Дмитриевич, 56-54-54.
- УК «Велиград», генеральный директор Мельников Олег Александрович, 8-920-788-97-71.
- УК «Внешстрой-Коммунсервис», генеральный директор Мерзляков Кирилл Николаевич, 56-54-54, 52-54-54.
- УК «ГАММА», директор Павлецов Михаил Игоревич, 56-54-54.
- УК «Гефест», директор Павлецов Михаил Игоревич, 8-967-431-68-50.
- УК «Горизонт,» генеральный директор Кочеткова Наталья Владимировна, 8-967-431-68-50.
- УК «ГРИН ПАРК», директор Медведков Владимир Павлович, 8-920-775-93-16.
- УК «ДВИЖЕНИЕ», генеральный директор Аверина Виктория Викторовна, 8-953-963-49-94.
- УК «Дивин», генеральный директор Афанасьева Марина Евгеньевна, 8-905-111-23-00.
- УК «Другое дело», директор Колчев Дмитрий Александрович, 56-54-54.
- УК «Дельта», генеральный директор Краев Иван Владимирович, 8-953-955-07-55.
- УК «ДомСервис», генеральный директор Кожин Александр Вячеславович, 8-960-605-95-17.
- УК «Домофонд» генеральный директор Брик Евстория Гариевна, 79-04-51.
- УК «Жилищная управляющая компания», исполнительный директор Новикова Ирина Львовна, 56-54-54.
- УК «Жилцентр», генеральный директор Душанкина Елена Вячеславовна, 25-00-25.
- УК «ЖИЛКОМЦЕНТР», генеральный директор Душанкина Елена Вячеславовна, 25-00-25.
- УК «Жилищный центр», генеральный директор Душанкина Елена Вячеславовна, 25-00-25.
- УК «Жилхоз» Советского района Тулы, генеральный директор Ковальков Геннадий Александрович, 56-54-54
- УК «Жилищно-строительная компания», генеральный директор Савкин Александр Александрович, 56-54-54.
- УК «Жилищно-санитарное обслуживание», генеральный директор Крутов Олег Владимирович, 71-71-63.
- УК «ЖКС», директор Герасимов Роман Александрович, 56-54-54.
- УК «ЗеленГрадъ», генеральный директор Савинов Олег Алексеевич, 73-01-08.
- УК «Индустрия Сервиса», генеральный директор Козлов Иван Михайлович, 8-963-934-01-03.
- УК «Инженер Про», директор Фомин Михаил Дмитриевич, 72-53-27.
- УК «Инженер Про Центр», директор Фомин Михаил Дмитриевич, 72-53-27.
- УК «Инверсия», директор Антипов Виктор Викторович, 8-953-963-49-94.
- УК «Иншинка», Ефанов Алексей Борисович, 72-36-01.
- УК «Квартал», генеральный директор Круглов Олег Дмитриевич, 56-54-54.
- УК «Косогорец», генеральный директор Заварзин Максим Сергеевич, 56-54-54
- УК «Кировский», генеральный директор Рогов Александр Валерьевич, 56-54-54.
- УК «Комфорт», генеральный директор Мищенко Андрей Владимирович, 52-00-07.
- УК «Комфортсервис», генеральный директор Зверев Вадим Владимирович, 8-999-782-64-56.
- УК «Коммунальный стандарт», генеральный директор Масленников Сергей Геннадьевич, 56-54-54.
- УК «Куб», директор Новикова Ирина Львовна, 56-54-54.
- УК «Левобережный», генеральный директор Страхова Юлия Вячеславовна, 8-920-788-97-71.
- УК «Лучший дом», генеральный директор Адамова Юлия Владимировна, 8-967-431-68-50.
- УК «Левша», генеральный директор Аникина Юлия Константиновна, 56-54-54.
- УК «Лига ЖКХ», генеральный директор Орлова Светлана Викторовна, 56-54-54, 52-40-11.
- УК «Магистраль», генеральный директор Пасюта Александр Викторович, 8-962-274-85-85.
- УК «МИР», Павлецов Михаил Игоревич, 8-967-431-68-50.
- УК «Мастер-Сервис», генеральный директор Косьяненко Екатерина Юрьевна, 56-54-54.
- УК «Маяк 71», генеральный директор Скоробогатова Юлия Викторовна, 56-54-54.
- УК «Наша», генеральный директор Акинина Юлия Константиновна, 56-54-54.
- УК «Наш район», генеральный директор Костолындина Ольга Владимировна, 8-906-624-94-18.
- УК «Наш ресурс», директор Сухинов Михаил Сергеевич, 56-54-54.
- УК «Новая УК», генеральный директор Ефанов Алексей Борисович, 8-930-790-27-27.
- УК «Новострой», генеральный директор Нежданов Антон Алексеевич, 8-902-696-22-20.
- УК «Новый город», генеральный директор Есипов Дмитрий Иванович, 56-54-54.
- УК «Новые Черемушки», генеральный директор Комаров Максим Сергеевич, 56-54-54.
- УК «Новое время», исполнительный директор Новикова Ирина Львовна, 56-54-54.
- УО «НКП», директор Боровиков Виктор Михайлович, 8-906-626-62-80.
- УК «Новые технологии комфорта», генеральный директор Федоров Дмитрий Игоревич, 38-58-41.
- УК «ОСТ-Сервис», генеральный директор Галкина Светлана Алексеевна, 56-54-54.
- УК «Сервисная компания оптима», генеральный директор Сорокин Сергей Владимирович, 8-930-650-48-74.
- УК «Оружейная столица», генеральный директор Янюк Полина Юрьевна, 71-68-50.
- УК «Оружейная слобода», генеральный директор Бондарев Дмитрий Александрович, 56-54-54.
- УК «Орбита», генеральный директор Данилин Дмитрий Александрович, 8-906-75-77.
- УК «Платоновский лес», генеральный директор Мужилова Ольга Константиновна, 70-10-74.
- «Плехановская УК», генеральный директор Сапронов Вячеслав Викторович, 8-950-921-53-00.
- УК «Производственная жилищно-ремонтная компания», генеральный директор Ионова Надежда Борисовна, 56-54-54.
- УК «ПОДЪЕМ ДОМ», генеральный директор Лазарев Роман Александрович, 35-34-93.
- УК «Подъем», генеральный директор Лазарев Роман Александрович, 35-34-93.
- УК «Ресурс», директор Жучкова Екатерина Станиславовна, 56-54-54.
- УК «РЕДОМ», директор Новиков Алексей Анатольевич, 38-58-41.
- УК «РСК-71», генеральный директор Воронин Михаил Александрович, 56-54-54.
- УК «Родной дом», генеральный директор Фомина Ирина Алексеевна, 56-54-54.
- УК «Рассвет», генеральный директор Ефанов Алексей Юорисович, 8-930-790-27-27.
- УК «Рязанская управляющая компания», Никитина Евгения Сергеевна, 8-901-198-69-01.
- УК «Согласие», генеральный директор Фаршатова Любовь Владимировна, 8-967-431-61-16; 71-61-16.
- УК «Современник», генеральный директор Позднякова Оксана Николаевна, 8-910-700-10-89.
- УК «Союз», генеральный директор Дроздов Кирилл Андреевич, 8-953-968-07-19.
- УК «Сиди дома», генеральный директор Зыкус Артем Анатольевич, 8-933-031-53-99.
- УК «Свои», генеральный директор Ильина Елена Михайловна, 56-54-54.
- УК «Свой дом», генеральный директор Смирнов Михаил Михайлович, 56-54-54.
- УК «Северная Мыза», генеральный директор Рогов Александр Михайлович, 8-950-900-90-67.
- УК «Спектр», генеральный директор Синченко Ольга Алексеевна, 56-54-54.
- УК «Смарт-Сервис», генеральный директор Нежданов Антон Алексеевич, 8-902-696-22-20.
- УК «СтройМАКС», генеральный директор Липенцов Андрей Львович, 52-00-07.
- УК «Стимул71», генеральный директор Панкратов Артур Николаевич, 8-920-763-71-71.
- УК «Стандарт ЖКХ», генеральный директор Анисимов Дмитрий Геннадьевич, 38-46-33, 79-29-11.
- УК «Соседи», генеральный директор Поздин Владимир Дмитриевич, 56-54-54.
- УК «СпецСтрой», генеральный директор Страхова Юлия Вячеславовна, 8-950-906-88-61 (для мкд на ул. Кутузова), 8-930-795-68-22 (для мкд на ул. Г. Маргелова), 8-920-788-97-71 (для мкд в мкр. Левобережный), 56-54-54, 8-920-277-32-44 (для МКД в Пос. Петровский).
- УК «Слободка», генеральный директор Колчев Дмитрий Александрович, 8-950-918-80-00.
- УК «Светлый дом», генеральный директор Герасимов Роман Александрович, 56-54-54.
- УК «Современный аспект», генеральный директор Савкин Александр Александрович, 52-40-11.
- УК «СтройТехМонтаж», генеральный директор Балашов Кирилл Ильич, 56-54-54.
- УК «Соотечественник», генеральный директор Боровиков Виктор Михайлович, 8-906-626-62-80.
- УК «Тульское жилищное хозяйство», (Тулжилхоз) генеральный директор Голомысов Дмитрий Петрович, 56-54-54.
- УК «ТРИС», генеральный директор Зайцев Олег Николаевич, 8(800)-555-29-71.
- УК «Тулица», генеральный директор Юрчикова Юлия Владимировна, 70-10-74.
- УК «ТОКТО», генеральный директор Новикова Ирина Львовна, 56-54-54.
- Тульская городская управляющая компания, генеральный директор Аливохина Марина Николаевна, 71-78-80.
- УК «Тульский техник», генеральный директор Кутепов Сергей Николаевич, 8-952-185-70-38.
- УК «Турбина», генеральный директор Турбин Сергей Борисович, 8-962-27-88-96.
- УК «УютДом», генеральный директор Дивногорцев Игорь Сергеевич, 52-00-07.
- УК «Феникс», генеральный директор Пасюта Александр Викторович, 8-903-844-11-77.
- УК «Фортуна», генеральный директор Косенко Владлена Владимировна, 38-48-00, 8-961-260-50-07
- УК «Центральная», генеральный директор Макеева Светлана Анатольевна, 8-967-431-68-50.
- УК «Эталон», генеральный директор Северьянов Денис Андреевич, 8-953-194-77-87.
- УК «Этажи», генеральный директор Сазонов Михаил Борисович, 56-54-54.
- УК «Южная», генеральный директор Щипцова Ирина Валерьевна, 70-10-74.