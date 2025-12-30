Какие изменения в законы вступят в силу в 2026 году

Страховые пенсии и МРОТ увеличат, а в армию будут призывать круглый год.

январь

Страховые пенсии повысят

С 1 января страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца вырастут на 7,6%. Повышение по старости затронет тех, кто уже не работает, и тех, кто продолжает трудиться. В среднем страховая пенсия по старости превысит 27 700 рублей в месяц.

Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году достигнет 9584,69 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента – 156,76 рубля.

Увеличение НДФЛ и НДС

С 1 января вступят в силу поправки в Налоговый кодекс РФ в части налога на доходы физлиц (НДФЛ) и на добавленную стоимость (НДС).

Ставка НДС увеличится с 20 до 22%. Льготные 10% сохранятся для социально значимой категории: продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей и других.

Налог на доходы физлиц. Изменения коснулись налога на доход от продажи жилья семьи с детьми. Она ранее освобождалась от уплаты, если у родителей два и более детей младше 18 лет (24 лет, если ребёнок учится очно), новое жилье купили взамен проданного в течение года, и оно больше по площади (или его кадастровая стоимость выше проданного), при этом кадастровая стоимость проданного жилья не превышает 50 млн рублей. Также в числе условий тот факт, то на момент сделки продавцу и членам его семьи принадлежи в совокупности более 50% другого жилья, общая площадь которого больше, чем площадь приобретаемого.

С 2026 года льгота будет применяться независимо от возраста детей, если они являются недееспособными. Также она распространяется на семьи, которые только ждут появления вторых и последующих детей. Кроме этого проданное и купленное жилье будут сравнивать либо по площади, либо по кадастровой стоимости.

Малообеспеченные семьи ждет ежегодная семейная выплата

Речь о семьях, в которых среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума в регионе проживания. В таком случае работающие родители, воспитывающие двух и более детей (до 18 лет, если дети учатся очно – до 23 лет), смогут с 1 января получать ежегодную семейную выплату.

Ее размер составит разницу между суммой уплаченного подоходного налога за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%. То есть семьям пересчитают налог по ставке 6% и вернут разницу. Мама и папа должны быть гражданами России и по­стоянно проживать в стране, а с их доходов должен быть уплачен подоходный налог.

Снят мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков

Введенный ранее запрет на штрафы застройщиков за срыв сроков сдачи жилья действовал до конца 2025 года. И не был продлен. В связи с этим, если после 1 января 2026-го застройщик нарушает данные им обязательства, то на него наложат штраф.

Призыв в армию – круглый год

Призыв в Вооруженные силы РФ будет идти с 1 января по 31 декабря, при этом отправлять новобранцев в части продолжат в привычные сроки – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Закон вступит в силу с 1 января. Согласно ему медосвидетельствования и заседания призывной комиссии будут проводить в течение календарного года.

Установлен предельный срок явки по повестке военного комиссариата. Он не должен превышать 30 дней с момента размещения этого документа в Реестре повесток.

У матерей-героинь – новые льготы

С 1 января женщины, которым присвоено звание «Мать-героиня» (родившим или воспитавшим 10 и более детей), будут получать социальные гарантии, аналогичные тем, что есть у Героев России и Героев Труда.

Теперь таким мамам будут положены бесплатные земельные участки, путевки в санатории, лекарственное обеспечение, бесплатная стоматология с протезированием. Взамен льгот женщины смогут выбрать ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей, при этом часть льгот за ними сохранят.

Региональные власти получили право устанавливать дополнительные меры соцподдержки матерей-героинь за счет средств бюджетов субъектов РФ.

Также периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до полутора лет при рождении двух и более детей одновременно при исчислении страхового стажа суммируются с учетом их фактической продолжительности.

МРОТ станет выше

С 1 января минимальный размер оплаты труда повысят на 20,7%, он будет составлять 27 тысяч 93 рубля в месяц. Меньше МРОТ работодатель не имеет права платить сотрудникам.

Не сдавшие ГИА школьники смогут бесплатно получить рабочую профессию

С 1 января выпускники 9-х классов, завалившие экзамены, смогут бесплатно пройти обучение по программам профессиональной подготовки на рабочие специальности и должности служащих. Они смогут одновременно освоить рабочую профессию и подготовиться к повторной пересдаче ГИА.

Бойцы СВО смогут заключить соцконтракт на льготных условиях

Демобилизованные участники специальной военной операции смогут с 1 января на льготных условиях заключить социальный контракт на сумму до 350 тысяч рублей. Социальный контракт – это соглашение между органами соцзащиты и человеком, среднедушевой доход в семье которого меньше прожиточного минимума. Он помогает человеку найти работу, выучиться новой профессии, открыть бизнес или организовать подсобное хозяйство.

Приоритетное право заключать соцконтракт у ветеранов СВО и их близких было и прежде, однако теперь для них уберут барьер среднедушевого дохода.

Память жертв геноцида советского народа увековечат

В законодательстве России появится новое понятие – «геноцид советского народа». Также установлен единый порядок поиска захоронений и увековечения памяти мирных жителей, погибших от рук наци­стов. Среди форм увековечения памяти жертв геноцида – захоронение и перезахоронение останков, благоустройство захоронений, поисковая работа, установка памятных знаков, создание музеев и выставок.

Услуги банкротства будут рекламировать по-новому

С 1 января в такой рекламе будет запрещено давать гарантии или обещания освободить человека от исполнения денежных обязательств и обязанности по уплате обязательных платежей. Под запрет попадут призывы не платить по долгам и рассказы о создании государством системы для освобождения россиян от внесения обязательных платежей. Помимо этого, реклама таких услуг должна будет содержать указание: «Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкрот­ство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ».

Компенсацию за нарушение авторских прав рассчитают по новым правилам

С 4 января в России поменяют порядок взыскания и способы расчета компенсации за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Принятый закон дает возможность снизить размер компенсации, если предприниматель совершил это впервые и не знал, что нарушил чьи-то права.

Принудительные работы станут отдельным видом наказания

С 20 января приговоренных к принудительным работам будут содержать в исправительных центрах и привлекать к труду в местах, определяемых учреждением уголовно-исполнительной системы. Исправительные работы смогут назначать только тем осужденным, у которых есть основное место работы.

Полиция и школы будут обмениваться информацией о детях мигрантов

С 28 января региональные органы управления в сфере образования будут присылать в территориальные подразделения МВД данные о результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка, их приеме в школы и колледжи или отчислении. Ведомствам придется направлять правоохранителям сведения об обращении в школу иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц.

Со своей стороны, МВД будет передавать региональным органам управления образованием данные о регистрации детей мигрантов по месту житель­ства или их снятии с регистрационного учета.

февраль

Изменения условия семейной ипотеки

Изменения вступят в силу с 1 февраля 2026 года. Они вводят ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью.

С 1 февраля супруги должны обязательно выступать созаемщиками. При этом у них сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе. Данная мера призвана предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более справедливой. Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий.

Кроме этого граждане, которые оформляли комбинированный кредит (по льготной ставке - семейная ипотека и по рыночной), смогут снизить ставку. Размер, на который возможно снизить ставку, будет определяться условиями по рыночным программам банка. Он будет зависеть от размера ключевой ставки и стоимости фондирования. Количество рефинансирований не ограничено. Ранее рефинансирование рыночной части кредита рассматривалось банком, как выдача нового. Так как льготный ипотечный кредит можно взять только один раз, то при рефинансировании льготная ставка пересчитывалась по рыночной стоимости.

Нововведения коснутся только кредитов, которые будут оформлены после вступления поправок в силу. Ранее выданные договоры остаются без изменений.

Маткапитал проиндексируют

С 1 января маткапитал проиндексируют на 6,8%. На первого ребенка сумма вырастет до 737 204 рублей (сейчас 690 тыс. рублей), а на второго и последующих— до 974 189 рублей (сейчас 912 тыс. рублей), если ранее семья его не получала. Маткапитал на второго ребенка, если на первого уже он был получен, проиндексирована до 236 985 рублей (сейчас 222 тыс. рублей).

Индексации подлежит и остаток на счете маткапитала, если он был частично потрачен.

март

За коммуналку можно будет платить позже

С 1 марта 2026 года срок коммунальных платежей за прошлый месяц будет изменен с 10 на 15 число месяца. Платежные документы должны быть выставлены теперь не с 1 числа месяца, который идёт за истёкшим, а с 5-го.

Кроме этого сроки теперь будут едиными для коммунальщиков.

новые правила заселения в гостиницу

С 1 марта 2026 года заселиться в гостиницу можно будет по водительскому удостоверению.

Гостиница обязана будет сутки ждать гостей, даже если они не вносили предоплату (негарантированное бронирование) и опаздывают. Сейчас бронь снимается, если постояльцы не приехали к назначенному времени.

А если вы отказались от брони до дня заезда, внесённую предоплату гостиница обязана вернуть полностью. Если вы поздно отказались от брони, опоздали или вообще не приехали, гостиница может удержать сумму не более, чем за стоимость суток проживания в номере.

Также гостиница обязана будет заплатить компенсацию в том случае, если по независящим от гостя причинам, ему было отказано в предоставлении забронированного им номера.

А вот кипяток для гостей - это больше не обязанность гостиниц. По требованию они должны выдавать гостям только тонометр.

июль

Продажа недвижимости по биометрии

С 1 июля продать квартиру и совершить другие сделки с недвижимостью можно будет при помощи биометрии. Условие одно: обе стороны должны пройти идентификацию через Единую биометрическую систему (ЕБС). После этого они смогут подписать договор усиленной квалифицированной подписью (УКЭП), подтвердить личность через ЕБС и направить документы на регистрацию в Росреестр.

Сейчас, чтобы совершить сделку удалённо, нужно предварительно подать в Росреестр своё согласие на электронную регистрацию сделок.

Октябрь

Индексацию тарифов подвинут

Обновление тарифов на электричество, газ и другие коммунальные услуги перенесут с 1 июля на 1 октября. Как и в прошлые годы размер индексации совокупного платежа за ЖКУ в 2026 году составит 9,9%.