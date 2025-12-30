  1. Моя Слобода
Как Тула работает в праздники

Когда откроются поликлиники, как работают торговые центры и рынки в праздничные дни?

Рынки

 

  • Фрунзенская ярмарка (тел. 31-55-25): 31 декабря – до 16.00, 1, 2, 7 января – выходные.
  • «Привозъ» (тел. 8 905 110-91-18): 31 декабря – до 17.00, 1, 2, 7 января – выходные.
  • «Салют»: 31 декабря – до 17.00, 1, 2, 7 января – выходные.
  • «Иншинский рынок»: 31 декабря – до 17.00, 1, 2, 7 января – выходные.
  • «Четыре сезона»: 31 декабря – до 17.00, 1, 2, 7 января – выходные.
Торговые центры

  • «Глобус» (тел. 24-95-95): 31 декабря – до 20.00 на вход в супермаркет, 1 января – выходной, 2 января – с 7.00, далее – по графику. Ресторан: 31 декабря – до 17.00, 1 января  – выходной, 2 января – с 10.00 до 21.00.
  • Центр оптовой торговли «Метро» (тел. 25-37-00): 31 декабря – с 7.00 до 19.00, 1 января – с 13.00.
  • ТЦ «Гостиный двор» (тел.: 55-02-76, 36-24-36): 31 декабря – с 10.00 до 20.00, 1 января – с 12.00 до 22.00.
  • ТЦ «Парадиз» (тел. 30-40-20): 31 декабря – до 19.00, 1 января – с 12.00.
  • ТРЦ «РИО» (тел. 55-70-70): 31 декабря – до 19.00, 1 января – с 12.00 до 21.00.
  • ТРЦ «Макси» (тел. 8 800 100-27-27 – горячая линия, 77-31-80). Кинотеатр: 31 декабря – с 10.00 до 18.00, 1 января – с 11.00 до 3.30. Гипермаркет OBI: 31 декабря – с 8.00 до 18.00, 1 января – с 13.00 до 22.00. Торговая галерея, фуд-корт: 31 декабря – с 10.00 до 19.00, 1 января – с 12.00 до 21.00. «Перекресток»: 31 декабря – с 10.00 до 19.00, с 1 января – с 12.00 до 21.00.
  • ТЦ «Пролетарский» (тел. 8-910-158-01-90). 31 декабря: пром­товары – до 20.00, продукты – до 21.00, 1 января – выходной.
ПВЗ Wildberries

31 декабря – до 19.00, 1 января – выходной.

Бассейны

 

  • Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35-15-34): 31 декабря, 1, 2 января включительно, 7 января – выходные дни. 
  • Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 52-77-55): 31 декабря – с 8.00 до 15.00, 1, 7 января – выходные. 
  • Бассейн ТГПУ (тел. 35-40-77): 31 декабря, 1, 2 и 7 января – выходные дни. С 3 по 6 и 8 января – с 8.00 до 20.00.
Поликлиники 
  • 31 декабря, 1, 2 января, 4, 7 и 11 января с 9.00 до 15.00 (по графику воскресенья).
  • 3 января, 5, 6 января, 8 – 10 января с 8.00 до 18.00 (по графику субботы).

Во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работают кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты, обслуживаются вызовы на дом. Кроме того, проводятся лабораторные и диагностические исследования.

Кабинеты медико-психологической помощи в поликлиниках работают по графику мед-учреждения. Специалист ведет прием по предварительной записи. Подробнее о работе кабинетов можно узнать по телефону 8 (4872) 33-83-75.

Специализированные медучреждения

3, 5, 6 января и 8 – 10 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты профильных специализированных медучреждений: взрослая и детская областные больницы, областной кардиодиспансер, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический,
противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, Центр медицинской профилактики и реабилитации, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центр детской психоневрологии.

Стоматологическая помощь


С 31 декабря по 11 января с 9.00 до 15.00 в филиалах и структурных подразделениях стоматологической поликлиники ведет прием дежурный врач (включая проведение диагностических исследований).

График приема размещен на сайте медучреждения. После 15.00 работает неотложная стоматологическая помощь в Городской больнице № 7 г. Тулы по адресу: ул. Тимирязева, 97-б.

Горячая линия минздрава

 flat189.jpg

  • Горячая линия мин­здрава 8 800 4444-003 и +7 (4872) 79-01-03 будет работать в штатном режиме — ежедневно с 8.00 до 20.00.
  • Центр записи на прием к врачу (тел.: 8  800 450-33-03, +7 (4872) 33-83-77) и контактные центры поликлиник принимает звонки по графику работы лечебных учреждений. Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.
Скорая помощь

Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы – по номерам 103 и 112.

Травмпункты

Взрослый травмпункт в Ваныкинской больнице на ул. Первомайской, 13; горбольнице № 11 на ул. Чаплыгина, 13 и детский травмпункт в детской областной больнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

Социальные учреждения 

«Мой семейный центр» – единый номер 129 – служба «Семейная диспетчерская»:

  • 31 декабря и 1 января – выходной день. Звонок примет голосовой робот для ответа на ваш вопрос, также вы можете оставить контактный номер телефона и ФИО для обратной связи, диспетчер свяжется с вами 2 января для подробной консультации. 
  • 2-11 января – с 8.00 до 20.00.

Региональный круглосуточный телефон доверия будет работать 1–11 января в круглосуточном режиме – 8 (4872) 56-46-36.

Выплата пенсий

 61692.jpg

  • 3 января — выплата пенсий за 5 января 2026 г.
  • 6 января — выплата пенсий за 6 и 7 января 2026 г.

Для сельских отделений почтовой связи предусмотрен особый порядок:

  • 5 января осуществляется выплата пенсий за период с 5 по 8 января 2026 г.
Ограничение продажи алкоголя

Магазины, расположенные ближе 1 километра от площади Ленина, должны остановить продажу любого алкоголя, включая пиво, сидр и медовуху, с 20.00 до 22.00 31 декабря. 

МРЭО

31 декабря, 1, 2, 5, 6, 7 января в отделениях МРЭО ГАИ УМВД России по Тульской области – выходные дни.

3 января:

  • Отделение № 1, 9.00 – 16.45 (192-й км автодороги «Крым»).
  • Отделение № 6, 9.00 – 16.45 (Алексин).
  • Отделение № 8, 8.00 – 15.45 (Ефремов).
  • Отделение № 9, 9.00 – 16.45 (Киреевск).
  • Отделение № 10, 9.00 – 16.45 (Новомосковск).
  • Отделение № 11, 9.00 – 16.45 (Суворов). 

4 января:

  • Отделение № 7, 9.00 – 16.45 (Донской).
  • Отделение № 12, 9.00 – 16.45 (Щекино).

8 января:

  • Отделение № 7, с 9.00 – 18.00 (Донской).
  • Отделение № 12, с 9.00 – 18.00 (Щекино).

9 января: 

  • Отделение № 1, 9.00 – 18.00 (192-й км автодороги «Крым»).
  • Отделение № 6, 9.00 – 18.00 (Алексин).
  • Отделение № 8, 8.00 – 17.00 (Ефремов).
  • Отделение № 9, 9.00 – 18.00 (Киреевск).
  • Отделение № 10, 9.00 – 18.00 (Новомосковск).
  • Отделение № 11, 9.00 – 18.00 (Суворов).
Почта 

 

  • 31 декабря, 1, 2 и 7 января в отделениях почтовой связи будет выходной.
  • 30 декабря и 6 января – почтовые отделения будут работать на час меньше обычного.
  • В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.
Общественный транспорт

  • В новогоднюю ночь общественный транспорт в Туле будет работать до 3 часов. На маршруты добавят дополнительные единицы автобусов № 16, 18, 40.
  • В ночь на 7 января транспорт будет ходить до 1.30. Дополнительно выйдут в рейсы трамвайные маршруты № 9, 14.

Оплата проезда будет осуществляться по дневному тарифу. То есть по наличному расчету 45 рублей, по безналу – 38, картой «Тройка» – 36.

