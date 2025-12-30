  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Губернатор поздравил туляков с Новым годом - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Губернатор поздравил туляков с Новым годом

Дмитрия Миляев обратился к жителям региона.

Губернатор поздравил туляков с Новым годом

«Уважаемые жители Тульской области! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Новым годом!

Этот праздник наполнен особым смыслом. Мы подводим итоги, вспоминаем важные события уходящего года и с надеждой смотрим в будущее.

2025 год стал для региона временем серьезной работы, новых проектов и значимых достижений. Мы вместе развивали промышленность и сельское хозяйство, образование и культуру, спорт и медицину, улучшали и создавали инфраструктуру.

Каждый из вас внес свой вклад в процветание Тульской области.

Спасибо вам за трудолюбие, ответственность, неравнодушие и искреннюю любовь к родному краю.

Особые слова признательности — тем, кто защищает нашу страну в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря вам мы можем встречать Новый год в мире и спокойствии.

Уверен, что в 2026 году мы продолжим добиваться новых успехов и делать жизнь в регионе еще комфортнее и безопаснее.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и исполнения самых заветных мечт!

 

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев».

Сюжет: Новый год-2026
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!
Жизнь Тулы и области
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!
сегодня, в 00:01, 0 22 16
Как Тула отметит Новый год: афиша 
Жизнь Тулы и области
Как Тула отметит Новый год: афиша 
вчера, в 15:15, 5 1660 -1
Куда сходить на новогодних каникулах всей семьей в Туле
Жизнь Тулы и области
Куда сходить на новогодних каникулах всей семьей в Туле
вчера, в 12:12, 14 2187 0
Где в Туле разрешен запуск фейерверков в новогоднюю ночь?
Жизнь Тулы и области
Где в Туле разрешен запуск фейерверков в новогоднюю ночь?
вчера, в 11:11, 24 2125 -8
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 01:00 −1
Другие статьи по темам
Событие
поздравление
Люди
Дмитрий Миляев

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За пять часов в небе над Тульской областью было сбито 23 вражеских БПЛА
За пять часов в небе над Тульской областью было сбито 23 вражеских БПЛА
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.