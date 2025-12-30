Губернатор поздравил туляков с Новым годом

«Уважаемые жители Тульской области! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Новым годом!

Этот праздник наполнен особым смыслом. Мы подводим итоги, вспоминаем важные события уходящего года и с надеждой смотрим в будущее.

2025 год стал для региона временем серьезной работы, новых проектов и значимых достижений. Мы вместе развивали промышленность и сельское хозяйство, образование и культуру, спорт и медицину, улучшали и создавали инфраструктуру.

Каждый из вас внес свой вклад в процветание Тульской области.

Спасибо вам за трудолюбие, ответственность, неравнодушие и искреннюю любовь к родному краю.

Особые слова признательности — тем, кто защищает нашу страну в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря вам мы можем встречать Новый год в мире и спокойствии.

Уверен, что в 2026 году мы продолжим добиваться новых успехов и делать жизнь в регионе еще комфортнее и безопаснее.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и исполнения самых заветных мечт!

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев».