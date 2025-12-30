  1. Моя Слобода
Еще в пяти населенных пунктах Тульской области появилась устойчивая мобильная связь

Доступ к связи получили более полутора тысяч жителей.

Фото freepik.com.
Фото freepik.com.

В трех районах Тульской области запустили базовые станции мобильной связи в рамках программы «Устранение цифрового неравенства», сообщает региональное министерство цифрового развития и связи. 

Теперь интернет появился в деревне Сорочинке (Плавский район), Большом Минино (Тепло-Огаревский район), поселке Первомайском, а также деревнях Бураково и Горшково (Ясногорск).

Таким образом, доступ к качественной связи получило более полутора тысяч жителей. 

Планируется, что к 2030 году качественный интернет появится практически у всех домохозяйств. 

30 декабря, в 15:03 −7
