Еще в пяти населенных пунктах Тульской области появилась устойчивая мобильная связь

Доступ к связи получили более полутора тысяч жителей.

Фото freepik.com.

В трех районах Тульской области запустили базовые станции мобильной связи в рамках программы «Устранение цифрового неравенства», сообщает региональное министерство цифрового развития и связи.

Теперь интернет появился в деревне Сорочинке (Плавский район), Большом Минино (Тепло-Огаревский район), поселке Первомайском, а также деревнях Бураково и Горшково (Ясногорск).

Таким образом, доступ к качественной связи получило более полутора тысяч жителей.

Планируется, что к 2030 году качественный интернет появится практически у всех домохозяйств.