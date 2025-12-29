  1. Моя Слобода
Врач тульского наркодиспансера назвала 8 причин для отказа от алкоголя на Новый год

Задумайтесь над словами специалиста.

Фото: Freepik.

Заместитель главного врача по детству Тульского областного наркологического диспансера № 1 Юлия Перминова назвала 8 причин для отказа от алкоголя на Новый год. 

  1. Встречая Новый год трезво, вы гарантируете себе ясную память о каждом моменте праздника. Смех друзей, теплые слова близких, огоньки фейерверков — всё это останется в памяти без искажений.
  2. Алкогольная нагрузка вредит сердцу, печени и нервной системе, особенно в зимний период.
  3. Утром вы встанете бодрыми, без головной боли и тошноты.
  4. Безалкогольный праздник обходится дешевле, а средства можно потратить на подарки.
  5. Трезвость позволяет следовать задуманному сценарию праздника.
  6. Без алкоголя вы лучше почувствуете вкус праздничных угощений.
  7. Новый год часто завершается поездками, и трезвый водитель — залог спокойствия.
  8. Новый год — это время разрушать стереотипы и создавать свои традиции. Организуйте насыщенную активностями программу: настольные игры, танцы, просмотр фильмов, соревнование по спуску со снежной горы или ночную прогулку под звездами.
29 декабря, в 21:00 +1
