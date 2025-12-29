В Тульской области определили лучшие народные дружины

29 декабря состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Лучшая народная дружина Тульской области». За почетное звание боролись участники из Тулы, Алексина, Донского, Щекино, Заокского, Плавска, Кимовска, Куркино, Волово, а также Каменского района.
По итогам конкурса первое место заняла народная дружина «Застава» из города Щекино, второе место у дружинников из Алексина, третьим стал коллектив из Тулы.
В состав добровольных народных дружин, зарегистрированных на территории Тульской области, входят свыше 700 человек. Они принимают участие в охране правопорядка, оказывают содействие правоохранительным органам в предупреждении и пресечении правонарушений при проведении массовых, культурных и спортивных мероприятий.