В 2026 году в Тульской области прогнозируется рост поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

29 декабря состоялось рабочее совещание губернатора Дмитрия Миляева с руководителями территориальных федеральных органов исполнительной власти.

На совещании в том числе обсудили вопросы поступления доходов в консолидированный бюджет Тульской области.

Заместитель министра — директор департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области Светлана Векшина отметила, что доходы бюджета региона на 2026 год прогнозируются в объеме 155,7 млрд рублей, что выше плана текущего года на 2,5 процента. Планируемые расходы — 167,6 млрд рублей.

Прогнозируется заметный рост поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета. Наибольший прирост ожидается по налогу на доходы физических лиц — 111,7 процента.