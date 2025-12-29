  1. Моя Слобода
Театр-студия «Мюсли» приглашает юных туляков на новогодние спектакли

Возрастное ограничение 6+.

Театр-студия «Мюсли» приглашает юных туляков на спектакль-баловство «Новогодние приключения с Чудозавром» по мотивам сказки Эдит Несбит. Он пройдет 3 и 7 января. Ребят ждут яркие костюмы, колоритные персонажи, чудесные превращения и интерактив со зрителями.

А 4 и 6 января состоится показ спектакля «Роня, дочь разбойника» по мотивам сказки Астрид Линдгрен. Он наполнен отголосками скандинавских легенд и преданий, сочетает в себе элементы кукольного театра.

Информация о билетах — в группе студии в соцсети «ВКонтакте».

Куда еще можно сходить на новогодних праздниках с детьми, читайте в нашей статье по ссылке.

Сюжет: Новый год-2026
Место
Тула
Прочее
театр-студия Мюсли
