Не пытайтесь покинуть Харино: владелица земли удерживает жителей деревни «в заложниках»

Женщина купила участок единственной дороги и оставила без выезда целую деревню под Тулой.

Не пытайтесь покинуть Харино: владелица земли удерживает жителей деревни «в заложниках»
Фото из личного архива Юрия Никулина и Дарьи Кузнецовой.

В редакцию Myslo обратилась жительница деревни Харино Дарья Кузнецова. Девушка пожаловалась на свою соседку Валентину, которая запрещает местным жителям ездить по единственной в деревне дороге.

bvPJguho59BseLn3OekqGi6-zYPoB61GRkKOiAh0m7HOcr__6tfeQN_R5ZP_OxSkFqPpGv0A3iE1-CQLUKpaNPye.jpeg

Другого пути заехать или выехать с территории коттеджного поселка нет. При необходимости ни скорая, ни пожарные не смогут помочь «пленникам».

Жители буквально в тупике: Валентина ставит на дороге заборы, которые людям приходится собственноручно убирать. А летом злополучную дорогу даже перерыли, чтобы никто не смог проехать по ней. 

N7xK8Ldsd-DVfxjZfBED8F-ru6BZeEj9rccPIDVCwE0BtT1W1ks4OKCe0vTwbtq4MzHYhV6fWH1OM0_3PgIshadk.jpeg

Мы пообщались со всеми участниками земельного конфликта, чтобы разобраться в ситуации.

«Будете летать на вертолете!»

Юрий Никулин — старожил коттеджного поселка. Свой дом он построил раньше всех — около 5 лет назад.

Юрий Никулин

Юрий Никулин

— Когда я только покупал свой участок, меня заверили, что с выездом никаких проблем нет. Соседка Валентина появилась в поселке лишь несколько лет спустя. Злополучный кусок земли, собственницей которого чудесным образом стала Валентина, в выписке был обозначен как дорога — там нельзя было ничего строить. 

О том, что Валентина владеет частью дороги, жильцы поселка узнали случайно: в один прекрасный день женщина выставила всем счет на круглую сумму за долю этой земли.

— Мы отказались покупать долю в общей дороге, считали, что и так имеем право по ней ездить. Тогда Валентина объявила, что поставит шлагбаум и за каждый въезд и выезд будет брать от 700 рублей. Мы решили биться за свои права в суде. Теперь соседка ставит нам заборы и запрещает выезжать с территории. Сейчас идет суд, и эта земля арестована, но это не мешает Валентине чинить нам препятствия, — рассказал Юрий.

«Узники» подали в суд коллективный иск и просят о сервитуте, то есть о праве пользования дорогой:

— Мы ждем решения суда, но процесс затягивается. Соседка решила устроить нам забастовку на время праздников — сейчас выезд полностью заблокирован.

zkHHpF82U28v-0N8maQGfw0uiS7nptJgbUyQSe10Busvt3YD1F310AftgLlX9sVfYm-5QJvpzs2iarjC9lN_MFmk.jpeg

Есть официальная экспертиза, которая гласит, что существующая дорога — единственный проезд. Больше выездов на территории поселка сделать нельзя. Валентина настойчиво не выпускает жильцов из поселка, даже в критических ситуациях: на днях ребенок Дарьи Кузнецовой заболел, и его нужно было срочно показать врачу.

Дарья Кузнецова

— Мы не могли попасть в больницу с неотложным заболеванием и смогли выехать только утром в субботу. Пришлось собственноручно таскать преграды, чтобы освободить проезд!

Дарья снимала происходящее. Каждая попытка покинуть территорию поселка заканчивается конфликтами.

«Это моя земля!»

Нам удалось пообщаться с Валентиной по телефону. Женщина категорична и говорит, что больше «не даст на себе ездить»:

— Это моя территория! Соседям было удобно: они 3,5 года ездили, строились, возили стройматериалы. В итоге я им предложила войти в долевую собственность — они отказались. Я всех предупредила еще в 2024 году, что буду эту территорию закрывать. Поставила забор, они его самовольно разобрали и выехали. Все! Хватит на мне кататься! — сказала женщина.

Валентина утверждает, что жильцы поселка могут оборудовать себе подъезды самостоятельно, но им якобы неудобно, и они не хотят этого делать. Женщина настаивает, что это ее личная земля, которую она купила у бывшего владельца, и ездить по ней она не позволит.

Сейчас дело находится в суде Ленинского района, где будут установлены точные факты происходящего. Решение сложившейся ситуации остается за судом.

В Новомосковске соседи травили айтишника, и он выстрелил в главного обидчика: суд огласил приговор 
Дежурная часть
В Новомосковске соседи травили айтишника, и он выстрелил в главного обидчика: суд огласил приговор 
12 декабря, в 11:22, 99 7105 0
«Переоделся в бабушку и пишет послания на машинах»: в Туле разгорелся конфликт между соседями из-за неаккуратной парковки
Жизнь Тулы и области
«Переоделся в бабушку и пишет послания на машинах»: в Туле разгорелся конфликт между соседями из-за неаккуратной парковки
24 ноября, в 11:52, 166 23629 2
Женщина в шубе с ножом и золотой участковый: туляки рассказали истории о своих соседях
Жизнь Тулы и области
Женщина в шубе с ножом и золотой участковый: туляки рассказали истории о своих соседях
3 октября, в 13:37, 7 4160 4
Дерьмо под дверь, плевки и дым: новомосковцы всем подъездом устроили травлю нового соседа-айтишника
Дежурная часть
Дерьмо под дверь, плевки и дым: новомосковцы всем подъездом устроили травлю нового соседа-айтишника
29 сентября 2025, в 16:01, 187 42196 20
30 декабря, в 12:00
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!
Жизнь Тулы и области
Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2026 годом!
сегодня, в 00:01, 0 22 16
Тест: угадай советский мультик по Деду Морозу!
Тесты
Тест: угадай советский мультик по Деду Морозу!
вчера, в 16:16, 50 8103 2
В Богородицке гадалка вытрясла с клиентки более 3 млн за «откуп» души: суд огласил приговор
Дежурная часть
В Богородицке гадалка вытрясла с клиентки более 3 млн за «откуп» души: суд огласил приговор
вчера, в 21:21, 28 475 -1
Тулякам напомнили об ответственности за использование пиротехники
Жизнь Тулы и области
Тулякам напомнили об ответственности за использование пиротехники
вчера, в 17:17, 33 1211 -3

