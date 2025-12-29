Не пытайтесь покинуть Харино: владелица земли удерживает жителей деревни «в заложниках»

Фото из личного архива Юрия Никулина и Дарьи Кузнецовой.

В редакцию Myslo обратилась жительница деревни Харино Дарья Кузнецова. Девушка пожаловалась на свою соседку Валентину, которая запрещает местным жителям ездить по единственной в деревне дороге.







Другого пути заехать или выехать с территории коттеджного поселка нет. При необходимости ни скорая, ни пожарные не смогут помочь «пленникам».



Жители буквально в тупике: Валентина ставит на дороге заборы, которые людям приходится собственноручно убирать. А летом злополучную дорогу даже перерыли, чтобы никто не смог проехать по ней.





Мы пообщались со всеми участниками земельного конфликта, чтобы разобраться в ситуации.

«Будете летать на вертолете!»

Юрий Никулин — старожил коттеджного поселка. Свой дом он построил раньше всех — около 5 лет назад.

Юрий Никулин — Когда я только покупал свой участок, меня заверили, что с выездом никаких проблем нет. Соседка Валентина появилась в поселке лишь несколько лет спустя. Злополучный кусок земли, собственницей которого чудесным образом стала Валентина, в выписке был обозначен как дорога — там нельзя было ничего строить.

О том, что Валентина владеет частью дороги, жильцы поселка узнали случайно: в один прекрасный день женщина выставила всем счет на круглую сумму за долю этой земли.

— Мы отказались покупать долю в общей дороге, считали, что и так имеем право по ней ездить. Тогда Валентина объявила, что поставит шлагбаум и за каждый въезд и выезд будет брать от 700 рублей. Мы решили биться за свои права в суде. Теперь соседка ставит нам заборы и запрещает выезжать с территории. Сейчас идет суд, и эта земля арестована, но это не мешает Валентине чинить нам препятствия, — рассказал Юрий.

«Узники» подали в суд коллективный иск и просят о сервитуте, то есть о праве пользования дорогой:

— Мы ждем решения суда, но процесс затягивается. Соседка решила устроить нам забастовку на время праздников — сейчас выезд полностью заблокирован.

Есть официальная экспертиза, которая гласит, что существующая дорога — единственный проезд. Больше выездов на территории поселка сделать нельзя. Валентина настойчиво не выпускает жильцов из поселка, даже в критических ситуациях: на днях ребенок Дарьи Кузнецовой заболел, и его нужно было срочно показать врачу.

Дарья Кузнецова — Мы не могли попасть в больницу с неотложным заболеванием и смогли выехать только утром в субботу. Пришлось собственноручно таскать преграды, чтобы освободить проезд!

Дарья снимала происходящее. Каждая попытка покинуть территорию поселка заканчивается конфликтами.

«Это моя земля!»

Нам удалось пообщаться с Валентиной по телефону. Женщина категорична и говорит, что больше «не даст на себе ездить»:

— Это моя территория! Соседям было удобно: они 3,5 года ездили, строились, возили стройматериалы. В итоге я им предложила войти в долевую собственность — они отказались. Я всех предупредила еще в 2024 году, что буду эту территорию закрывать. Поставила забор, они его самовольно разобрали и выехали. Все! Хватит на мне кататься! — сказала женщина.

Валентина утверждает, что жильцы поселка могут оборудовать себе подъезды самостоятельно, но им якобы неудобно, и они не хотят этого делать. Женщина настаивает, что это ее личная земля, которую она купила у бывшего владельца, и ездить по ней она не позволит.



Сейчас дело находится в суде Ленинского района, где будут установлены точные факты происходящего. Решение сложившейся ситуации остается за судом.