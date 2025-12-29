Самые яркие открытия и события в Тульской области в 2025 году

Обновленный ДКЖ

Его открыли накануне Дня студента, 24 января. В здании ДК железнодорожников им. Ленина с 2017 года располагается Тульский областной центр молодежи.

В рамках капитального ремонта были заменены все внутренние инженерные системы с учетом современных требований и правил безопасности. Сохранен фасад и внутренняя отделка в стиле сталинского ампира. Отремонтирован концертный зал на 795 мест с балконом. В нем сохранен классический интерьер. Обновлены балетные и колонный залы. В обновленном центре появилось три больших мультимедийных зала, арт-резиденция «ДКЖ», штаб «Движения первых».

Это здание теперь очень востребовано: здесь проходит большое число различных форумов, конференций, в том числе пресс-конференция главы региона Дмитрия Миляева.

Новые школы…

… в ЖК «Новая Голландия»

Здание построено в рамках нацпроекта «Образование» в новом микрорайоне Тулы и вошло в структурное подразделение городского ЦО № 21.

1 сентября школа приняла первых учеников, живущих в ближайших четырех жилых комплексах, в том числе «Наши Баташи».

Школа рассчитана на 600 учеников и имеет 33 учебных кабинета, 2 спортивных зала, актовый зал на 294 места, информационно-библиотечный центр, столовую полного цикла на 300 мест. Отдельно выделен медицинский блок, стоматологический кабинет, кабинет психолога, логопеда.

… в микрорайоне Юго-Восточном

Новая школа приняла 1 сентября новых учеников. Она рассчитана на 1100 мест и относится к Центру образования № 37. В здании четыре этажа — три надземных и один цокольный. На них расположатся не только уютные и оснащенные кабинеты, но и два просторных спортзала, скалодром, столовая на 550 мест, огромная библиотека и многое другое.

А капитально отремонтированные выглядят как новые

Корпус «Центра образования — гимназии № 11 им. Александра и Олега Трояновских» сдали после капремонта в январе.

Обновленному зданию в 2025 году исполнилось 111 лет, раньше там находилась Ольгинская женская гимназия.

В 2023 году корпус гимназии получил статус памятника истории регионального значения. Масштабный ремонт здесь прошел впервые — после его завершения школа стала современным учебным пространством, сохранив свои исторические особенности.

В августе была готова к открытию после капитального ремонта тульская гимназия № 30.

Здание было построено в 1959 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось.

Дизайн-проект для гимназии подготовили студенты Алексинского машиностроительного техникума. 1 сентября сюда вернулись 430 ребят. Во время ремонта они учились в других школах и очень соскучились по родным стенам.

Новые ФОКи в Алексине и Арсеньево

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» построили в микрорайоне Бор в Алексине.

Здание площадью более 3 тысяч кв. метров просторное и современное. В нем располагается универсальный игровой зал, зал для единоборств, поле для мини-футбола, волейбольная площадка, хоккейная коробка и зона для воркаута.

Новый ФОК открыли и в рабочем посёлке Арсеньево. Современный спортивный объект включает универсальный зал для игровых видов спорта, зал общей физической подготовки, комнаты для судей, медицинский кабинет, раздевалки и санузлы, в том числе адаптированные для маломобильных граждан.

Музей Щедрина в Алексине

16 декабря, в день 93-летия Родиона Щедрина, на его малой родине в Алексине открыли первый в России музей, посвященный жизни и творчеству композитора.

Экспозиция Дома-музея Щедриных — результат большой слаженной работы фонда Валерия Гергиева, Министерства культуры Российской Федерации, правительства Тульской области и федеральных музеев. Валерий Гергиев передал в дар Дому-музею Щедриных личные вещи композитора — картины, книги, фотографии.

Для реализации проекта Фонд Валерия Гергиева выкупил родовой дом композитора, в котором жила его семья и где он часто гостил в детские годы. Правительство Тульской области провело реконструкцию, бережно воссоздав исторический облик здания по архивным снимкам. Проект осуществлялся под контролем губернатора Дмитрия Миляева.

Отреставрировали театр кукол…

Здание театра — памятник регионального значения — капитально отремонтировано по нацпроекту «Культура».

После реставрации в театре появился малый зал, отремонтированы помещения, в которых сейчас размещаются мастерские театра, появилось место для хранения декораций и кукол к спектаклям.

Здание приспособлено для посещения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Помещения оформили в сказочном дизайне и оснастили современной мебелью, в зрительный зал приобрели новые кресла, световое и звуковое оборудование.

…и Успенский собор Тульского кремля

Работы завершены в сентябре. Они продолжались несколько лет. В этом году росписи собора исполнилось 260 лет.

Сам Успенский собор Тульского кремля относится к категории выдающихся памятников русского зодчества 60-х годов XVIII века. Комплексная поэтапная реставрация собора проводилась с 1966 года.

Второй этап реставрации осуществлялся с 2001 года. Заключительный этап реставрации производился в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля за счет средств федерального бюджета.

Художественная роспись собора является единственно сохранившейся в таком объеме работой иконописной мастерской Афанасия Андреевича Шустова. Собор был расписан в технике темперной клеевой живописи. Историко-культурная ценность этой живописи представляет высокую художественную значимость для русской художественной культуры в целом.

Роспись покрывает стены, столбы, своды и барабаны собора. Центральным мотивом является Успение Пресвятой Богородицы. Историческую ценность и иконографическую редкость составляет летописный текст: роспись на дверном откосе северной стены, в котором указаны фамилии 36 мастеров — исполнителей живописных работ.

Успенский собор будет открыт для прихожан в следующем году.

Новогодняя елка-рекордсмен

Новая ёлка на площади Ленина в Туле попала в Книгу рекордов России как самая высокая стволовая искусственная новогодняя ель в стране. Напомним, ее высота составляет 32 метра.

Украшена она мультимедийным шатром диаметром 60 м с управляемой гирляндой и видеоэффектами. Общая протяженность гирлянды 30 км — это 300 тысяч диодов и свыше 30 мультимедийных программ.

— Пусть ее яркий свет осветит наши лица, наши сердца и станет символом доброго новогоднего чуда. Ловите момент, заряжайтесь праздничным настроением, катайтесь на коньках, загадывайте желания под нашей новой красавицей-ёлкой! — пожелал тулякам глава администрации города Илья Беспалов.

Сквер Толстого в Туле обновили

Его открыли после капремонта ко Дню города.

Обновленный сквер разделен на две зоны. Первая — для тихого отдыха, с фонтанами и беседками. Они выполнены в стиле террасы дома Толстых в Ясной Поляне. Внутри павильонов — плакаты с цитатами из романов писателя и QR-код. Перейдя по нему, можно послушать музыку, которую мог слушать сам Лев Толстой. Вторая зона — для тех, кто любит активный отдых. Здесь — спортивная площадка, качели и батуты для детей и взрослых.

« Мост мечты » в Узловой открыли…

Так называют узловчане путепровод, разделяющий город на две части. Они ждали его 50 лет.

31 июля губернатор Дмитрий Миляев в ходе рабочей поездки открыл рабочее движение по новому путепроводу через железную дорогу в Узловой. Новый путепровод позволил увеличить пропускную способность, повысил безопасность дорожного движения.

…а Орловский путепровод начали капитально ремонтировать

Ремонт начали в мае 2025 года.

Работы рассчитаны до осени 2026 года. Движение организовано по одной из сторон — аналогично как при ремонте Демидовского путепровода, чтобы полностью не перекрывать движение. Временная схема движения с выделенной полосой для общественного транспорта не вызвали гигантских пробок, как боялись туляки.

Н овый комплекс переработки отходов в Узловой

Индустриальный комплекс для обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) запустили в Узловском районе.

Современное предприятие занимает 31,5 га. За год там смогут перерабатывать 300 тыс. тонн мусора. Этот объект замыкает цикл сортировки всех ТКО в Тульской области. И это уже третий в регионе комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами. Два других находятся в Туле и Дубенском районе.

Бесплатный Wi - Fi

Этот год запомнился тулякам постоянными отключениями мобильного интернета. С одной стороны, это благо: не отвлекаешься от общения при прогулке с друзьями и родными, наслаждаешься погодой, природой и видами родного города. А с другой стороны, недоступны привычные сервисы.

Поэтому глава региона поручил организовать точки доступа на 30 остановках по проспекту Ленина в Туле. Интернет подключили к общественным пространствам и социальным объектам в районных центрах.

А что для вас было знаковым открытием в 2025 году? Пишите в комментариях.