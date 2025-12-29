Погода в Туле 30 декабря: снег и низкое атмосферное давление

30 декабря в Тульской области будет облачно, пройдет снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер переменный 3-8 м/с. Температура воздуха днем — от -9 до -4 °С. Атмосферное давление аномально низкое — 720-725 мм рт. ст.
Днем ожидаются морозы до -9 градусов.
30 декабря в Тульской области будет облачно, пройдет снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер переменный 3-8 м/с. Температура воздуха днем — от -9 до -4 °С. Атмосферное давление аномально низкое — 720-725 мм рт. ст.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram