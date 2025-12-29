  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 30 декабря: снег и низкое атмосферное давление - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Погода в Туле 30 декабря: снег и низкое атмосферное давление

Днем ожидаются морозы до -9 градусов.

Погода в Туле 30 декабря: снег и низкое атмосферное давление
Фото Алексея Пирязева.

30 декабря в Тульской области будет облачно, пройдет снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменный 3-8 м/с. Температура воздуха днем — от -9 до -4 °С. Атмосферное давление аномально низкое — 720-725 мм рт. ст.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
30 декабря, в 07:00 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
погода снег

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Театр-студия «Мюсли» приглашает юных туляков на новогодние спектакли
Театр-студия «Мюсли» приглашает юных туляков на новогодние спектакли
В Туле досрочно завершили строительство детского сада в ЖК «Притяжение»
В Туле досрочно завершили строительство детского сада в ЖК «Притяжение»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.