В музеи Тулы с детьми: публикуем афишу мероприятий на новогодние праздники

Какие мероприятия для детей и взрослых пройдут в музеях Тульского музейного объединения? Публикуем афишу.
Тульский музей изобразительных искусств
Музей «Тульские самовары»
- 1-11 января. Новогодняя почта «Счастье родом из детства». Напишите самое яркое новогоднее воспоминание из детства и опустите в волшебный ящик. 6+. Вход свободный
- 3 января в 14.00 по предварительной записи. Мероприятие с мастер-классом «Новогодние маскарады в России». Узнаем об истории маскарадов и создадим карнавальную маску. 6+.
- 3 января в 18.00. Интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой «Никогда не поздно верить в чудеса» для сборных экскурсионных групп. 12+.
- 4 января в 14.00 по предварительной записи. Мастер-класс по изготовлению рождественского венка «Рождественская история». 6+.
- 4 января в 15.00. Интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой «Никогда не поздно верить в чудеса» для сборных экскурсионных групп. 12+
- 6 января в 13.00. Интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой «Никогда не поздно верить в чудеса» для сборных экскурсионных групп. 12+.
- 6 января в 13.00. Интерактивное занятие «Рождество». Знакомимся с историей рождественских праздников, традициями колядования, святочных гаданий. 6+
- 8 января в 14.00. Интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой «Никогда не поздно верить в чудеса» для сборных экскурсионных групп. 12+
Тел. 8 (4872) 31-23-33. Адрес: Тула, ул. Менделеевская, 8.
Музей П. Н. Крылова
- 2 января в 12.00 и 14.00 по предварительной записи. Мастер-класс «Символ года. Лошадь». Делаем игрушки из фетра и синтепона. 6+
- 3 января в 12.00 и 14.00 по предварительной записи. Мастер-класс «Ангел». Создаем фигурку из мягкого ситца и пряжи. 6+
- 4 января в 14.00 по предварительной записи. Мастер-класс «Варежки». Создаем зимнее декоративное украшение для дома. 6+
- 4-7 января в 12.00 по предварительной записи. Новогодняя программа мастер-классов «Кони мои, кони». Рисуем лошадей в разных стилях. 6+
- 5 января в 14.00 по предварительной записи. Музейно-педагогическое занятие «Новый год в гостях у художника». Узнаем об истории советского Нового года. 6+
- 6 января в 14.00 по предварительной записи. Мастер-класс «Снеговик». Композиция из картона и круп. 6+
- 7 января в 14.00 по предварительной записи. Интерактивная программа «Здравствуйте, Святки!». 6+
- 8 января в 14.00. Музейно-педагогическое занятие «В гости к Деду Морозу»: история праздника и главного его символа. 6+
- 9 января в 12.00. Мастер-класс по рисованию «Зимний пейзаж». 6+
- 10 января в 15.00 по предварительной записи. Мастер-класс по рисованию «Вотчина Деда Мороза». 6+
Тел. 8 (4872) 41-04-60. Адрес: Тула, ул. Кутузова, 10.
Парк «Патриот-Тула»
- 2,3,4 января в 11.00 и 16.00. Уличный квест «Письмо из прошлого» по территории парка. 6+. Вход свободный
- 2,3,4 января в 12.00 и 15.00. Уличная экскурсия «Правдивые истории Нового года». 6+. Вход свободный
Тел. 8 953 955-01-93. Адрес: Тула, территория «Парк Патриот-Тула».
Краеведческий музей
- 2- 10 января по предварительной записи. Тематическая экскурсия по экспозиции «По следам Деда Мороза». 6+
- 2-10 января по предварительной записи. Тематическая экскурсия по экспозиции Машенька и дело о новогодних подарках». 6+
- 4 января в 15.00. Мастер-класс по изготовлению бесшитьевой игрушки «Тульский ангел». 6+
- 5 января в 15.00. Мастер-класс «Рождественский вертеп». 6+
- 10 января в 16.00. Лекция старшего научного сотрудника Палеонтологического института им. А. А. Борисяка Алексея Пахневича в рамках выставки «Время в квадрате». 12+. Вход свободный
Тел. 8 (4872) 30-79-75. Адрес: Тула, ул. Советская, 68.
Музей обороны Тулы
- 2-10 января в 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00. Сборные экскурсии по постоянной экспозиции. 0+
- 3 января в 12.00, 14.00. Квест «Семейный следопыт». Конкурсы и задания для всей семьи. 0+
- 4 января в 13.00. Театрализованное представление «Елка победы». Узнаем, как встречали победный 1945-й Новый год. 0+
- 4 января в 18.00. Историческая игра «В ночь перед наступлением». Полное погружение в атмосферу сражающегося города осени 1941 года. 0+
- 5 января в 12.00 и 15.00. Музей праздник «Новый год с четвероногим другом». Квесты по музею с собаками-спасателями клуба «Поиск 71». 0+
- 6 января в 13.00. Праздничная программа «Музыкальный серпантин». Концерт «Новогодний огонек» и выступление ансамбля гармонистов «Озорные переборы». 0+
- 7 января в 12.00 и 14.00. Квест «Игрушечная экспедиция». 0+. Вход свободный
- 7 января в 12.00 и 14.00. Историческая игра по экспозиции «В ночь перед наступлением». 0+. Вход свободный
- 7 января в 18.00. Историческая игра «В ночь перед наступлением». Полное погружение в атмосферу сражающегося города осени 1941 года. 0+
- 8 января в 13.00 и 15.00. Театрализованное представление «Сказки старого солдата». 0+
- 9 января в 12.00, 14.00. Квест «Семейный следопыт». Конкурсы и задания для всей семьи. 0+
Тел. 8 953 955-01-93. Адрес: Тула, территория «Парк Патриот-Тула».
Тульский музей изобразительных искусств
- 3 января в 12.00. Лекция «Рождество в изобразительном искусстве». 12+
- 10 января в 10.30. Лекция «Рене Магритт». 16+
Тел. 8 (4872) 35-40-53. Адрес: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64.
Дом-музей В. В. Вересаева
- 3 января в 14.00. Интерактивная программа «Путешествие в сказку: волшебные помощники семьи Смидовичей». 6+
- 5 января в 14.00. Интерактивная программа «Морозко. Путешествие в русскую сказку». 6+
- 6 января в 14.00. Интерактивная программа «У домашнего очага». Узнаем о быте наших предков. 6+
- 6 января в 15.00. Музейный праздник «Святки да колядки». Узнаем о традициях и обрядах колядования. 6+
- 7 января в 14.00. Литературно-мультипликационная гостиная «Новогоднее путешествие в Мультландию с Дедом Морозом!». 6+
- 9 января в 14.00. Интерактивная программа «Новогодняя регата. Морские путешествия В. В. Вересаева». 6+
- 10 января в 14.00. Мастер-класс «День рождения Винни Пуха» к 100-летию любимого литературного персонажа. 6+
Тел. 8 (4872) 56-77-31. Адрес: Тула, ул. Гоголевская, 82.
Фонд искусств
- 3 января в 15.00. Музыкально-поэтический вечер Светланы Вытяговой «Тонкое кружево белой метели». 12+. Вход свободный
- 4 января в 15.00. Музыкально-поэтическая программа с модным показом «Снежные страницы». Совместный проект Светлана Барабановой и Владимира Порядочнова. 12+. Вход свободный
- 11 января в 11.00. Мастер-класс Галины Супрун по графике и технике печати в рамках выставки «Майя Плисецкая. Полюс магии». 12+. Запись обязательна
Тел. 8 (4872) 35-40-53. Адрес: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64, строение 1.
Музей Н. И. Белобородова
- 4 января в 12.00. Музейная программа «Зимние чаи и праздничные беседы». Узнаем об особенностях пряничного производства, выпьем чая в домашней обстановке дома Белобородова. 0+
- 5 января в 12.00. Музейная программа «От Рождества до Крещения». Знакомимся с народными праздниками зимы. 6+
- 6 января в 12.00. Музейная программа «Зимние чаи и праздничные беседы». Узнаем об особенностях пряничного производства, выпьем чая в домашней обстановке дома Белобородова. 0+
- 8-9 января по предварительной записи. Лекция в рамках выставки «Музыкальный театр П. И. Чайковского». 6+
Тел. 8 (4872) 39-37-74. Адрес: Тула, ул. Демидовская, 9.
Выставочный зал
- 4 января в 14.00. Лекция «Красный цвет в искусстве 20-го века». История цвета, особенности восприятия и место в цветовой иерархии. 16+
- 6 января в 14.00. Художественный мастер-класс «Золотая звезда». 6+
- 8 января в 13.00. Творческая встреча и мастер-класс с Майей Полуневой. 6+
- 11 января в 15.00. Сборная экскурсия по актуальным экспозициям Выставочного зала. 12+
Тел. 8 (4872) 56-09-92. Адрес: Тула, Красноармейский пр-т, 16.
Тульский кремль
- 5 января в 15.00. Экскурсия с прогулкой по территории крепости, посещением комплекса «Осадные дворы» и зала «Истории Тульского кремля» — «Кремлевский хит. Зима». 12+
8(4872)77-49-34.
