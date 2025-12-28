  1. Моя Слобода
  4. Тульские полицейские вернулись с Северного Кавказа - Новости Тулы и области - MySlo.ru
Тульские полицейские вернулись с Северного Кавказа

На родной земле прибывших сотрудников встречали руководство регионального УМВД России, коллеги, друзья, родные и близкие.

Тульские полицейские вернулись с Северного Кавказа
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Туле состоялась торжественная встреча сотрудников сводного отряда УМВД России по Тульской области. Последние полгода полицейские  обеспечивали общественный порядок и безопасность населения Чеченской Республики.

Доклад командира отряда Евгения Титова заслушал глава Управления по работе с личным составом УМВД России по Тульской области Валерий Козенко. Было отмечено, все поставленные задачи тульские силовики полностью выполнили.

– Благодарю вас за достойную службу и верность присяге. Вы с честью выполнили свой долг вдали от дома. Теперь ваша задача – эффективно восстановиться, провести время с семьями и с новыми силами приступить к охране правопорядка на тульской земле, – сказал Валерий Козенко.

Официальная часть завершилась встрече с близкими. А для детей прибывших домой полицейских коллеги подготовили сюрприз – Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающим Новым Годом и вручили им сладкие подарки.

сегодня, в 11:28 +3
Событие
полиция УМВД России по Тульской области командировка Северный Кавказ
Место
Тула
