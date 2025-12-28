  1. Моя Слобода
Последствия атаки БПЛА, новые возможности МАХ, пожар и соседская месть: топ новостей недели от Myslo

Собрали самые просматриваемые и самые обсуждаемые инфоповоды последней недели года!

Последствия атаки БПЛА, новые возможности МАХ, пожар и соседская месть: топ новостей недели от Myslo

В ночь на 24 декабря над Тульской областью были сбиты 12 вражеских БПЛА. Не обошлось без последствий – осколки повредили жилой дом в Большой Туле, а на территории одного из производственных предприятий региона возник пожар. К счастью, никто не пострадал.

В мессенджере МАХ запущены два бота, с помощью которых можно найти ближайшую точку Wi-Fi, записаться к врачу или сообщить об актуальных проблемах в органы исполнительной власти. Эта новость набрала на Myslo почти 10 тысяч просмотров, более 200 комментариев и 27 минусов.

Ещё один инфоповод, получивший щедрую порцию минусов от наших читателей – предстоящий рост тарифов на вывоз мусора. С 1 января за один кубометр вывезенных отходов жители будут платить ООО «Хартия» 810,35 рублей, а ООО «МСК-НТ» - 963,76 рублей. В октябре эти суммы вырастут на 72,93 и 86,74 рубля соответственно.

В Щекино, на ул. Болдина, 25 декабря загорелся цех по производству сэндвич-панелей. Площадь пожара составила 4500 кв. м., на месте работали более 50 огнеборцев и даже пожарный поезд. Обошлось без пострадавших. Причину возгорания предстоит установить специалистам, проверку контролирует региональная прокуратура.

В пос. Шварцевский владелец Ford Focus стал жертвой «соседской мести»: два водителя намеренно «подпёрли» его автомобиль на парковке перед домом. «Правду говорят, покупаешь не квартиру – покупаешь соседей. Мне не повезло мои с гнильцой оказались», – так прокомментировал ситуацию мужчина.

Во время предстоящих новогодних каникул в Тульской области введут «режим технологической тишины». Это значит, что будут запрещены все виды плановых работ, кроме аварийных.

А какая новость уходящей недели больше всего запомнилась вам? Пишите в комментариях!

