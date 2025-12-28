  1. Моя Слобода
Названы самые редкие и популярные имена новорожденных в 2025 году

Как жители Тульской области называли своих малышей?

Названы самые редкие и популярные имена новорожденных в 2025 году

Популярные мужские имена: Александр, Арсений, Артем, Дмитрий, Иван, Илья, Кирилл, Максим, Матвей, Марк, Михаил, Тимофей.

Популярные женские имена: Александра, Анна, Валерия, Варвара, Василиса, Виктория, Ева, Ксения, Мария, Мирослава, Полина, София.

Редкие мужские имена: Авдей, Авель, Адам, Гордей, Демид, Демьян, Дионисий, Добрыня, Доминик, Дэминик, Елисей, Лазарь, Леон, Лука, Марлен, Марсель, Мирослав, Моисей, Одиссей, Радамир, Ратмир, Савва, Севастьян, Соломон, Эльдар, Эмиль, Янислав.

Редкие женские имена: Аврора, Алисия, Анжела-Роуз, Аустея, Афина, Берта, Богдана, Бэла, Василиса-Виктория, Венера, Весна, Вивиенн, Гаяна, Глафира, Дарина, Ия, Камила-Милана, Карина-Милана, Кассандра, Лада, Леонтина, Лукерья, Лучия, Марфа, Миллиарда, Мишель, Мэри, Нигора, Оливия, Руфина, Феврония, Юнона.

сегодня, в 10:05 +2
