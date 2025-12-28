  1. Моя Слобода
На площадке перед ТРЦ «Макси» выстроилась «Автоёлка» из 100 машин

Традиционный городской флешмоб провели туляки из автоклуба «Zhukovclub».

На площадке перед ТРЦ «Макси» выстроилась «Автоёлка» из 100 машин

Уже пять лет десятки автовладельцев за несколько дней до Нового года приезжают на территорию ТРЦ «Макси», чтобы выстроиться в одну огромную праздничную ёлку. Мероприятие быстро завоевало популярность, а снимки и видео «завирусились» в соцсетях.

 

В этом году туляки зажгли «автоёлку» 27 декабря. Наряду с главной новогодней красавицей Тулы, автомобильная ёлка тоже стала рекодсменом – впервые в общий строй встали ровно 100 машин. По словам организаторов акции, они решили показать всему городу, насколько важно сохранять добрые начинания и радовать друг друга.

сегодня, в 15:14
Событие
новогодняя ёлка автоёлка флешмоб
Место
Тула
