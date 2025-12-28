На площадке перед ТРЦ «Макси» выстроилась «Автоёлка» из 100 машин

Уже пять лет десятки автовладельцев за несколько дней до Нового года приезжают на территорию ТРЦ «Макси», чтобы выстроиться в одну огромную праздничную ёлку. Мероприятие быстро завоевало популярность, а снимки и видео «завирусились» в соцсетях.

В этом году туляки зажгли «автоёлку» 27 декабря. Наряду с главной новогодней красавицей Тулы, автомобильная ёлка тоже стала рекодсменом – впервые в общий строй встали ровно 100 машин. По словам организаторов акции, они решили показать всему городу, насколько важно сохранять добрые начинания и радовать друг друга.