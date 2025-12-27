  1. Моя Слобода
В Тульской области за сутки потушили четыре пожара

Пострадавших нет.

Фото МЧС.

На улице Комсомольской в Ефремове возгорание произошло в квартире на шестом этаже многоквартирного жилого дома. Были эвакуированы пять человек. Пожар тушили 11 человек и 3 единицы техники от МЧС России. . 

В деревне Мельгуново Узловского района пожар в частном жилом доме потушили на 30 квадратах 5 огнеборцев и 1 единица техники от МЧС России.

В тульской деревне Ратово пожар в даче ликвидировали на 56 квадратах 14 огнеборцев и 5 единиц техники от МЧС России. А на улице Вокзальной в Кимовске загорелся мусорный контейнер.

мчс1.jpg

Спасатели МЧС России привлекались к ликвидации последствий 11 ДТП: 3 случая в Богородицком районе и по 1 случаю Новомосковске, Туле, Воловском, Каменском, Дубенском, Чернском, Ясногорском и Заокском районах.

вчера, в 11:11 +1
Событие
МЧС ликвидация пожаров
Место
Тульская область
