В Новомосковске открылся молодежный центр «Олимп», а в Арсеньево Центр культуры открыли после ремонта

Свои двери он распахнул 26 декабря.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область победила во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» в рамках национального проекта Молодёжь и дети». И именно благодаря этой победе центр «Олимп» был капитально отремонтирован. 

Современное, оборудованное новое пространство более 700 кв. м включает в себя зоны коворкинга с киберклубом, хореографический и художественный залы, фотостудию и студию звукозаписи, а также пространства для занятий юнармейцев, Движения Первых, волонтёров и любой инициативной и активной молодёжи.

Тем временем в посёлке Арсеньево состоялось торжественное открытие после капитального ремонта районного Центра культуры, кино и досуга.

Заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма региона Ольга Гремякова: 

«Сегодня в центре успешно работают разнообразные творческие объединения, действуют кружки и спортивные секции. Уверена, что после ремонта у жителей всех возрастов появится ещё больше возможностей раскрыть свои таланты, а у учреждения — реализовать самые смелые творческие замыслы».

вчера, в 17:17 0
