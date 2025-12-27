Погода в Туле 28 декабря: до -4 градусов, снег и ветер

Утром и вечером в Тульской области ожидается около -4 градусов, днем - до -3. Возможен снег.
Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 91 %, атмосферное давление 724 мм. рт. ст.
Магнитное поле спокойное.
Ночью и днем температура будет примерно одинаковой.
