  Погода в Туле 28 декабря: до -4 градусов, снег и ветер
Погода в Туле 28 декабря: до -4 градусов, снег и ветер

Ночью и днем температура будет примерно одинаковой.

Фото из архива Myslo.

Утром и вечером в Тульской области ожидается около -4 градусов, днем - до -3. Возможен снег. 

Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 91 %, атмосферное давление 724 мм. рт. ст. 

Магнитное поле спокойное. 

сегодня, в 09:00 +3
