Пассажиров Московского метрополитена пригласили посетить Тулу

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

26 декабря Дед Мороз и Снегурочка устроили праздник пассажирам подземки, которые оказались в это время на станции «Курская» в тематическом тульском поезде. Они сыграли с москвичами и гостями столицы в викторину на знание тульских достопримечательностей, подарили пряники и пригласили посетить Тулу.

Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии метро до апреля.

На новогодних каникулах в регионе подготовлена масштабная праздничная программа.

27 декабря в кластере «Октава» пройдет креативная межрегиональная ярмарка «Натворили под Новый год», 5 января в пространстве «Искра» туляков ждут на модный показ шуб «По эпохам», а 7 января на Казанской набережной всех будет ждать фотозона с собачьей упряжкой.

Пройдут традиционные акции «Новогодняя почта», «Тайный дед мороз», а также фестиваль согревающих напитков в тульских кафе и ресторанах.

Елена Мартынова, заместитель министра культуры и туризма Тульской области:

«По поручению губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева помимо наполнения событийного календаря, мы стремимся внедрять новые форматы мероприятий, применять игровые механики, вовлекая туристов в более глубокое знакомство с Тульской областью. Благодарим Правительство Москвы и Московский метрополитен за поддержку инициатив продвижения туристического потенциала региона», — сказала Елена Мартынова.