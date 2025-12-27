На льготных маршрутах региона начнет курсировать транспорт нового перевозчика

ООО «Самара Авто Газ» начнет работу с 1 января 2026 года.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Он будет осуществлять пассажирские перевозки по льготным (социальным) маршрутам в Щекинском, Плавском, Арсеньевском, Чернском и Одоевском районах Тульской области.







Особое внимание уделено маршруту №117 «Щекино – Тула», имеющему высокую пассажиропотоковую нагрузку.