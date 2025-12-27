  1. Моя Слобода
На льготных маршрутах региона начнет курсировать транспорт нового перевозчика

ООО «Самара Авто Газ» начнет работу с 1 января 2026 года.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Он будет осуществлять пассажирские перевозки по льготным (социальным) маршрутам в Щекинском, Плавском, Арсеньевском, Чернском и Одоевском районах Тульской области.


Особое внимание уделено маршруту №117 «Щекино – Тула», имеющему высокую пассажиропотоковую нагрузку. 

  • На нем будут работать автобусы большого класса с максимальным сроком эксплуатации 5 лет.
  • Транспорт оснащен современными системами климат-контроля и предотвращения защемления пассажиров дверьми. 
  • Транспортное обслуживание будет осуществляться новыми автобусами ПАЗ, приобретенными в рамках Государственной транспортной лизинговой компании. 

вчера, в 21:30 +3
