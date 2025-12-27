На льготных маршрутах региона начнет курсировать транспорт нового перевозчика

Он будет осуществлять пассажирские перевозки по льготным (социальным) маршрутам в Щекинском, Плавском, Арсеньевском, Чернском и Одоевском районах Тульской области.
Особое внимание уделено маршруту №117 «Щекино – Тула», имеющему высокую пассажиропотоковую нагрузку.
- На нем будут работать автобусы большого класса с максимальным сроком эксплуатации 5 лет.
- Транспорт оснащен современными системами климат-контроля и предотвращения защемления пассажиров дверьми.
- Транспортное обслуживание будет осуществляться новыми автобусами ПАЗ, приобретенными в рамках Государственной транспортной лизинговой компании.