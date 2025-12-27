  1. Моя Слобода
Медсестра из Новомосковска Равза Ткачева спасла женщину на борту самолета

Равза Атаулловна вместе с дочерью летела в отпуск. За 40 минут до посадки самолета одна из пассажирок рейса почувствовала себя плохо.

Медсестра из Новомосковска Равза Ткачева спасла женщину на борту самолета
Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

У женщины случилось предобморочное состояние. Равза среагировала тут же и оказала необходимую помощь. Через несколько минут пассажирка пришла в себя и почувствовала себя лучше.

Ткачева в медицине уже сорок лет, работала операционной медсестрой, сейчас — в клинико‑диагностическом центре. Так что богатейший опыт помог нашей землячке не растеряться и спасти жизнь человеку.

дев1.jpg

После приземления семья пассажирки поблагодарила Равзу за помощь. Официально благодарность выразила и авиакомпания. Члены экипажа отметили, что «для них было честью находиться на одном борту с человеком с большим сердцем».

вчера, в 14:14 +12
