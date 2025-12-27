Как в Тульской области будут работать службы жизнеобеспечения на новогодних праздниках

Фото Алексея Пирязева.

Поликлиники



31 декабря, 1, 2 января, 4, 7 и 11 января с 9.00 до 15.00 (по графику воскресенья).

3 января, 5, 6 января, 8 — 10 января с 8.00 до 18.00 (по графику субботы).



Во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работают кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты, обслуживаются вызовы на дом. Кроме того, проводятся лабораторные и диагностические исследования.



Кабинеты медико-психологической помощи в поликлиниках работают по графику медучреждения. Специалист ведет прием по предварительной записи. Подробнее о работе кабинетов можно узнать по телефону 8-4872-33-83-75.

Уточнить режим работы своей поликлиники можно по телефону медучреждения. Телефоны и адреса — на сайте минздрава в разделе «Сервисы».

Травмпункты

Взрослый травмпункт в Ваныкинской больнице на ул. Первомайская, д. 13, Горбольнице № 11 на ул. Чаплыгина, 13 и детский травмпункт в детской областной больнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.



Специализированные медучреждения

3, 5, 6 января и с 8 — 10 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты профильных специализированных медучреждений: взрослая и детская областные больницы, областной кардиодиспансер, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, Центр медицинской профилактики и реабилитации, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центр детской психоневрологии.



Стоматологическая помощь

В филиалах и структурных подразделениях стоматологической поликлиники с 31 декабря по 11 января с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач (включая проведение диагностических исследований).

График приема размещен на сайте медучреждения. После 15.00 работает неотложная стоматологическая помощь в Городской больнице № 7 г. Тулы по адресу Тимирязева, 97-б.



Горячая линия минздрава и контактные центры поликлиник

Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8-800-4444-003 и +7 (4872) 79-01-03 будет работать в штатном режиме — ежедневно с 8.00 до 20.00.

Центр записи на прием к врачу (8 (800) 450-33-03) и вызов врача на дом (+7 (4872) 33-83-77) принимает звонки по графику работы лечебных учреждений. Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.



Контактные центры поликлиник принимают звонки согласно графику работы медучреждений.

Скорая помощь

Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы принимаются по номерам 103 и 112.

Работа социальных учреждений в праздничные дни

«Мой семейный центр» — единый номер «129» — служба «Семейная диспетчерская:

31 декабря и 1 января — выходной день. Звонок примет голосовой робот для ответа на ваш вопрос, также вы можете оставить контактный номер телефона и ФИО для обратной связи, диспетчер свяжется с вами 2 января для подробной консультации.

2-11 января — с 8.00 до 20.00.

Региональный круглосуточный телефон доверия будет работать 1–11 января в круглосуточном режиме — 8-4872-56-46-36.

Выплата пенсий

3 января — выплата пенсий за 5 января 2026 г.

6 января — выплата пенсий за 6 и 7 января 2026 г.

Для сельских отделений почтовой связи предусмотрен особый порядок:

5 января осуществляется выплата пенсий за период с 5 по 8 января 2026 г.

Контактные телефоны служб

Телефон доверия губернатора

31 декабря и 1 января прием звонков на линии телефона доверия губернатора будет осуществлять голосовой помощник (робот). Он будет информировать по общим вопросам, в том числе по уборке снега и вопросам жизнеобеспечения (отсутствие воды, света, тепла) и предоставлять номера телефонов соответствующих служб по компетенции. Робот также будет фиксировать заявки на «обратный звонок».

С 10 часов 2 января прием звонков будет осуществляться специалистами телефона доверия губернатора. Начиная с 3 января, сервис будет работать с 8.00 до 20.00 ежедневно (без выходных).

Вывоз ТКО

В Тульской области налажена система оперативного реагирования на обращения жителей. Действует интерактивный сервис контроля вывоза ТКО, который позволяет каждому жителю самостоятельно контролировать процесс оказания коммунальной услуги.

Ссылки на сервис: в зоне деятельности Хартии; в зоне деятельности МСК — НТ.

Также в Тульской области работает единый диспетчерский контакт-центр региональных операторов: 8 (4872) 527-203, 8 (4872) 527-204.