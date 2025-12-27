  1. Моя Слобода
Как в Тульской области будут работать службы жизнеобеспечения на новогодних праздниках

Публикуем расписание и номера телефонов.

Как в Тульской области будут работать службы жизнеобеспечения на новогодних праздниках
Фото Алексея Пирязева.

Поликлиники

31 декабря, 1, 2 января, 4, 7 и 11 января с 9.00 до 15.00 (по графику воскресенья).

3 января, 5, 6 января, 8 — 10 января с 8.00 до 18.00 (по графику субботы).

Во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работают кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты, обслуживаются вызовы на дом. Кроме того, проводятся лабораторные и диагностические исследования.

Кабинеты медико-психологической помощи в поликлиниках работают по графику медучреждения. Специалист ведет прием по предварительной записи. Подробнее о работе кабинетов можно узнать по телефону 8-4872-33-83-75.

Уточнить режим работы своей поликлиники можно по телефону медучреждения. Телефоны и адреса — на сайте минздрава в разделе «Сервисы».

Травмпункты

Взрослый травмпункт в Ваныкинской больнице на ул. Первомайская, д. 13, Горбольнице № 11 на ул. Чаплыгина, 13 и детский травмпункт в детской областной больнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

Специализированные медучреждения

3, 5, 6 января и с 8 — 10 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты профильных специализированных медучреждений: взрослая и детская областные больницы, областной кардиодиспансер, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, Центр медицинской профилактики и реабилитации, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центр детской психоневрологии.

Стоматологическая помощь

В филиалах и структурных подразделениях стоматологической поликлиники с 31 декабря по 11 января с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач (включая проведение диагностических исследований).

График приема размещен на сайте медучреждения. После 15.00 работает неотложная стоматологическая помощь в Городской больнице № 7 г. Тулы по адресу Тимирязева, 97-б.

Горячая линия минздрава и контактные центры поликлиник

Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8-800-4444-003 и +7 (4872) 79-01-03 будет работать в штатном режиме — ежедневно с 8.00 до 20.00.

Центр записи на прием к врачу (8 (800) 450-33-03) и вызов врача на дом (+7 (4872) 33-83-77) принимает звонки по графику работы лечебных учреждений. Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.

Контактные центры поликлиник принимают звонки согласно графику работы медучреждений.

Скорая помощь

Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы принимаются по номерам 103 и 112.

Работа социальных учреждений в праздничные дни

«Мой семейный центр» — единый номер «129» — служба «Семейная диспетчерская:

31 декабря и 1 января — выходной день. Звонок примет голосовой робот для ответа на ваш вопрос, также вы можете оставить контактный номер телефона и ФИО для обратной связи, диспетчер свяжется с вами 2 января для подробной консультации. 

2-11 января — с 8.00 до 20.00.

Региональный круглосуточный телефон доверия будет работать 1–11 января в круглосуточном режиме — 8-4872-56-46-36.

Выплата пенсий

3 января — выплата пенсий за 5 января 2026 г.

6 января — выплата пенсий за 6 и 7 января 2026 г.

Для сельских отделений почтовой связи предусмотрен особый порядок:

  • 5 января осуществляется выплата пенсий за период с 5 по 8 января 2026 г.

Контактные телефоны служб 

ЕДДС

Наименование муниципального образования

Горячая линия- ЕДДС

1

АМО город Алексин

8(48753) 4-18-49, 112

2

МО Арсеньевский район

8(48733) 2-14-10, 112

3

МО Белевский район

8(48742) 4-20-12, 112

4

МО Богородицкий район

8(48761) 2-34-45, 112

5

МО Веневский район

8(48745) 2-39-18, 112

6

МО Воловский район

8(48768) 2-18-81, 112

7

МО город Донской

8(48746) 5-96-06, 112

8

МО Дубенский район

8(48732)2-12-82, 112

9

МО город Ефремов

8 (48741) 6-09-11, 112

10

МО Заокский район

8(48734) 2-81-72, 112

11

МО Каменский район

8(48744) 2-16-58, 112

12

МО Кимовский район

8(48735) 5-25-70, 112

13

МО Киреевский район

8(48754) 6-11-24, 112

14

МО Куркинский район

8(48743) 5-12-33, 112

15

МО р. п.Новогуровский

8(48753) 7-92-17, 112

16

МО город Новомосковск

8(48762) 3-43-49, 112

17

МО Одоевский район

8(48736) 4-10-52, 112

18

МО Плавский район

8(48752) 2-14-48, 112
8(4852)6-46-10

19

МО Славный

8(48733)5-45-65, 112

20

МО Суворовский район

8(48763)2-48-59, 112

21

МО Тепло-Огаревский район

8(48755) 2-12-91, 112

22

МО Узловский район

8(48731) 6-36-05, 112

23

МО Чернский район

8(48756) 2-14-30, 112

24

МО Щекинский район

8(48751) 5-66-56, 112

25

МО Ясногорский район

8(48766) 2-15-62, 112

26

МО город Тула

8(4872) 47-20-34; 8(4872) 47-20-37; 1391

Телефон доверия губернатора

31 декабря и 1 января прием звонков на линии телефона доверия губернатора будет осуществлять голосовой помощник (робот). Он будет информировать по общим вопросам, в том числе по уборке снега и вопросам жизнеобеспечения (отсутствие воды, света, тепла) и предоставлять номера телефонов соответствующих служб по компетенции. Робот также будет фиксировать заявки на «обратный звонок».

С 10 часов 2 января прием звонков будет осуществляться специалистами телефона доверия губернатора. Начиная с 3 января, сервис будет работать с 8.00 до 20.00 ежедневно (без выходных).

Вывоз ТКО

В Тульской области налажена система оперативного реагирования на обращения жителей. Действует интерактивный сервис контроля вывоза ТКО, который позволяет каждому жителю самостоятельно контролировать процесс оказания коммунальной услуги.

Ссылки на сервис: в зоне деятельности Хартии; в зоне деятельности МСК — НТ.

Также в Тульской области работает единый диспетчерский контакт-центр региональных операторов: 8 (4872) 527-203, 8 (4872) 527-204.

