Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области работает более 3500 человек - сотрудники МЧС России по Тульской области, Управления противопожарной службы, поисково-спасательной службы, Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы.

Губернатор Дмитрий Миляев:

«Мужество и отвага, беззаветная преданность делу, готовность к самопожертвованию — эти качества отличают спасателей и пожарных Тульской области. Вы рискуете собой, чтобы помочь людям, попавшим в беду. С честью выполняете свой долг даже самых тяжелых условиях. Ваш самоотверженный и благородный труд, своевременная помощь, безупречная выучка и отвага по-прежнему остаются надежным гарантом безопасности наших жителей», — отметил глава региона.

В этом смелые и отважные спасатели ликвидированы последствия атак беспилотников, доставляли гуманитарную помощь жителям новых регионов России. Отдельно губернатор поблагодарил сотрудников спасательных подразделений, которые участвуют в специальной военной операции.

«Наша общая задача — предотвращать неприятные ситуации, чтобы не возникало тяжелых последствий. От качества совместной работы региональных властей и всех силовых ведомств зависит безопасность людей и их уверенность в завтрашнем дне», — отметил Губернатор.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что в регионе иет обеспечение спасателей необходимой техникой и оборудованием.

«В нашем регионе, где много объектов повышенного риска, людям особенно важно знать, что рядом всегда есть настоящие профессионалы, которые никогда не оставят человека один на один с бедой. Для вас проявление героизма — это повседневная работа», — отметил глава региона.

Губернатор поблагодарил спасателей и вручил отличившимся сотрудникам региональные награды.

Сотрудников также поздравил начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Сабадырев.