  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев наградил отличившихся спасателей региона - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев — тульским спасателям: «Вы рискуете собой, чтобы помочь людям, попавшим в беду»

26 декабря в Доме дворянского собрания состоялось торжественное награждение лучших.

Дмитрий Миляев — тульским спасателям: «Вы рискуете собой, чтобы помочь людям, попавшим в беду»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области работает более 3500 человек - сотрудники МЧС России по Тульской области, Управления противопожарной службы, поисково-спасательной службы, Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы. 

сп14.jpg

Губернатор Дмитрий Миляев:

«Мужество и отвага, беззаветная преданность делу, готовность к самопожертвованию — эти качества отличают спасателей и пожарных Тульской области. Вы рискуете собой, чтобы помочь людям, попавшим в беду. С честью выполняете свой долг даже самых тяжелых условиях. Ваш самоотверженный и благородный труд, своевременная помощь, безупречная выучка и отвага по-прежнему остаются надежным гарантом безопасности наших жителей», — отметил глава региона.

В этом смелые и отважные спасатели ликвидированы последствия атак беспилотников, доставляли гуманитарную помощь жителям новых регионов России. Отдельно губернатор поблагодарил сотрудников спасательных подразделений, которые участвуют в специальной военной операции. 

сп543.jpg

«Наша общая задача — предотвращать неприятные ситуации, чтобы не возникало тяжелых последствий. От качества совместной работы региональных властей и всех силовых ведомств зависит безопасность людей и их уверенность в завтрашнем дне», — отметил Губернатор.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что в регионе иет обеспечение спасателей необходимой техникой и оборудованием.

«В нашем регионе, где много объектов повышенного риска, людям особенно важно знать, что рядом всегда есть настоящие профессионалы, которые никогда не оставят человека один на один с бедой. Для вас проявление героизма — это повседневная работа», — отметил глава региона.

сп112.jpg

Губернатор поблагодарил спасателей и вручил отличившимся сотрудникам региональные награды.

сп мужик.jpg

Сотрудников также поздравил начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Сабадырев. 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 12:12 +1
Другие статьи по темам
Событие
МЧС День спасателя
Люди
Дмитрий Миляев Алексей Сабадырев
Место
Тула Тульская область
Погода в Туле 28 декабря: до -4 градусов, снег и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 28 декабря: до -4 градусов, снег и ветер
сегодня, в 09:00, 295 1693 3
В одном из дворов Новомосковска появились снеговики из «Симпсонов»
Жизнь Тулы и области
В одном из дворов Новомосковска появились снеговики из «Симпсонов»
сегодня, в 13:33, 31 729 15
В Туле автобус с пассажирами на повороте вылетел с дороги
Дежурная часть
В Туле автобус с пассажирами на повороте вылетел с дороги
сегодня, в 14:17, 31 1895 2
Тульские полицейские вернулись с Северного Кавказа
Жизнь Тулы и области
Тульские полицейские вернулись с Северного Кавказа
сегодня, в 11:28, 28 1054 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Диетолог Светлана Панькова: «Переедание начинается не с тарелки, а с усталости, стресса или привычки есть перед телевизором»
Диетолог Светлана Панькова: «Переедание начинается не с тарелки, а с усталости, стресса или привычки есть перед телевизором»
В Тульской области за сутки потушили четыре пожара
В Тульской области за сутки потушили четыре пожара
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.