Диетолог Светлана Панькова: «Переедание начинается не с тарелки, а с усталости, стресса или привычки есть перед телевизором»

В предпраздничные дни главный диетолог Тульской области дает советы, как отличить голод от эмоционального облегчения от еды.

По словам Светланы Паньковой, есть основные правила профилактики переедания. Тогда тяжесть в желудке, набор веса и вздутие живота вам не грозит. 

  • Регулярный режим питания. У вас должно быть три основных приёма пищи и пару перекусов. Это поможет избежать голода, который ведёт к перееданию.
  • Контроль порций. Ешьте из небольших тарелок. Мысленно разделите ее на три части: половина — овощи, четверть — белок, четверть — сложные углеводы (например, гречка, шпинат, макароны из твердых сортов пшеницы).
  • Ешьте в тишине. Не отвлекайтесь на телефон и телевизор. Жуйте медленно. Сытость почувствуете через 20 минут.
  • Ваше питание должно быть сбалансированным. Больше овощей, цельных злаков, белка и растительных жиров; меньше быстрых углеводов и насыщенных жиров. Белок и клетчатка  - ваши друзья!
  • Пейте воду чаще. Иногда жажда маскируется под голод, выпил воды - и есть расхотелось.
  • Если вы понимаете, что хотите заесть стресс или скуку, замените такой прием пищи, например, прогулкой. 
  • Сон (8 часов) и физическая активность уменьшают аппетит.

«Профилактика переедания — это не диета, а устойчивые привычки: режим, осознанность, баланс рациона и забота о психическом здоровье. Их внедрение постепенно уменьшит частоту и тяжесть состояний, вызванных перееданием, и улучшит общее самочувствие», — отметила специалист.

